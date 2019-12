Neodoljiva ponuda: Dva Motorola telefona po ceni jednog

Novogodišnji praznici su savršena prilika da obradujete sebe, ali i druge zahvaljujući novoj Motorola akciji i ne oslanjate se na Deda Mraza. Svi MTS i VIP trenutni i budući korisnici kupovinom Motorola One Macro telefona na poklon dobijaju i model Motorola e6 Plus. U pitanju su dva odlična telefona koja svojim naprednim funkcijama i velikim mogućnostima čine ovu ponudu dodatno vrednom.

Motorola One Macro

Motorola One Macro ima tri kamere i brzi procesor koji se stara da u svakom trenutku bez ikakvih problema uživate u omiljenom sadržaju. Zahvaljujući veštačkoj inteligenciji koja je ugrađena u kamere ovog modela možete da stvarate fotografije visokog kvaliteta.

Motorolinu Macro Vision kameru možete približiti objektu 5 puta bliže od uobičajene kamere na mobilnom telefonu i što omogućava da na fotografijama imate neverovatnu količinu detalja. Kako biste zabeležili baš svaki dragocen trenutak stara se i ekstra brz laserski autofokus. Motorola One Macro donosi i veliku brzinu u radu zahvaljujući procesoru sa osam jezgara i veštačkoj inteligenciji. Lako učitavanje aplikacija i unapređene performanse čine Motorolu One Macro idealnim izborom za sve koji ne žele da prave kompromise po pitanju svog telefona.

Zahvaljujući Max Vision (19:9) HD+ displeju dijagonale 6.2 inča, Motorola One Macro pred vašim očima oživljava i najsitnije detalje. Sada možete da gledate omiljene filmove i serije na ekranu koji se proteže od ivice do ivice i nudi oštre detalje u visokoj rezoluciji. Prebacivanje sa aplikacije na aplikaciju je brzo i gotovo neprimetno zahvaljujući 4GB radne memorije, dok za svu vašu multimediju na raspolaganju imate 64GB prostora za skladištenje podataka. Baterija snage 4.000mAh može da vam pruži i do dva dana rada telefona, tako da možete da iskoristite sve mogućnosti koje Motorola One Macro pruža bez brige o ponovnom punjenju – koje je sada još brže zahvaljujući ultra brzom punjenju koje vam pruža dodatne sate rada nakon samo nekoliko minuta na punjaču.

Kompletan test Motorola One Macro telefona možete da očekujete za koji dan u novogodišnjem broju časopisa PC, kao i na našem sajtu!

Motorola e6 Plus

Motorola E6 Plus pruža sve što je potrebno u telefonu – dve zadnje kamere, 6.1-inčni HD+ Max Vision (19.5:9) ekran, i 8 MP selfi kameru. Sistem dve zadnje kamere od 13 MP omogućava da pravite dobre slike, uključujući i portrete sa efektom zamagljivanja. Takođe ćete zahvaljujući kameri za selfije od 8 MP uvek biti u najboljem izdanju na društvenim mrežama.

Motorola E6 plus odmah reaguje na svaki dodir i prevlačenje. Zahvaljujući osmojezgarnom procesoru, sve radi bez problema, bilo da gledate najnoviji film ili pregledate svoje slike. Ne morate da brinete ni da ćete ostati bez mesta na uređaju, pošto Motorola E6 Plus podržava lako dodavanje do 512 GB dodatnog prostora za skladištenje podataka uz microSD karticu.

Ova posebna ponuda dostupna je svim novim, starim i budućim korisnicima MTS i VIP mobilne mreže.

Pogledajte ponudu za MTS korisnike:

Postpejd tarife:

Morava 1 – cena 23.400 dinara (975 dinara na 24 rate)

Morava 2 – cena 18.000 dinara (750 dinara na 24 rate)

Omorika 1 – cena 10.200 dinara (425 dinara na 24 rate)

Omorika 2 – cena 1 dinar

Omorika 3 – cena 1 dinar

Soko – cena 1 dinar

Postpejd paketi:

NEO 3 – cena 15.120 dinara (700 dinara na 24 rate)

NEO 5 – cena 7.560 dinara dinara (350 dinara na 24 rate)

NEO 12 – cena 1 dinar

NEO 30 – cena 1 dinar

