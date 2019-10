Neophodna pomoć: Chrome opisuje fotografije uz pomoć veštačke inteligencije

Chrome planira opciju za identifikaciju fotografija uz pomoć mašinskog učenja, što bi trebalo da bude korisno za sve one koji imaju manje ili veće poteškoće sa čulom vida.

Internet je često komplikovan za navigaciju, a posebno za one koji žive sa određenim poteškoćama. To se posebno odnosi na one kojima je oštećeno čulo vida, a zbog toga što najveći deo sadržaja ima vizuelne komponente koje su od vitalnog značaja za razumevanje. Google je odlučio da reši taj problem, te u tom kontekstu najavio novu Chrome funkciju koja će uz pomoć mašinskog učenja prepoznavati šta je na slikama, da bi nakon toga onima kojima je to potrebno ponudila tekstualne opise. Najveći problem je to što na mreži postoje milioni fotografija koje ne sadrže opise i ključne reči, pa korisnici od opisa dobiju samo reč „fotografija.“ To bi sa novom opcijom moglo da se promeni, što bi donelo olakšanje velikom broju korisnika kojima je nova opcija neophodna.

Opcija će biti dostupna samo onima koji imaju čitače ekrana koji nude audio, ili podršku na Brajevom pismu. Da bi se funkcija aktivirala u okviru Chrome-a neophodno je da se ode u Settings, potom u Advanced na dnu strane, te da se pronađe “Accessibility” sekcija i aktivira “Get image descriptions from Google.”

Izvor: Engadget