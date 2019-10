Waymo najavio autonomne vožnje bez prisustva kontrolnog vozača

Waymo je svoje klijente nedavno obavestio o tome da su vozila bez vozača prilično blizu, a radi se o automobilima koji za volanom neće imati čak ni kontrolnog vozača.

U pismu nije preciziran datum kada bi to moglo da se dogodi, budući da samo stoji da bi automobil bez vozača na korisničku adresu mogao da stigne „uskoro.“ Vozila će, naravno, stići samo do onih koji u testiranju autonomnih automobila učestvuju od samog početka, a korisnici kojima bude poslato novo autonomno vozilo će o tome prvo biti obavešteni preko aplikacije, a da bi znali šta da očekuju. To znači da još uvek neće biti moguće da se na sopstvenu inicijativu naruči potpuno autonomno vozilo, i da pravila još uvek određuje kompanija.

Korisnicima se preporučuje da u slučaju problema kontaktiraju agenta za podršku, a još uvek se čeka da kompanija objavi sve detalje o ovoj etapi testiranja, kako bi se saznao broj potpuno autonomnih automobila, te detaljna pravila ponašanja tokom vožnje.

Izvor: Engadget