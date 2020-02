Nestlé obeležio 15 godina poslovanja u Srbiji

Kompanija Nestlé, svetski lider u proizvodnji hrane i pića, sinoć je na Kraljevskom dvoru obeležila 15 godina uspešnog poslovanja u Srbiji. Tom prilikom, menadžment kompanije se osvrnuo na protekle godine, naglasio značaj novih projekata i sa ponosom istakao kontinuirana ulaganja u lokalnu zajednicu i stvaranje zajedničkih vrednosti.

Proslavi su prisustvovali i brojni gosti – predstavnici Vlade Republike Srbije, diplomatskog kora, nevladinih organizacija, biznis partnera i asocijacija i medija – među kojima su bili NJ.E. gospodin Filip Ge, ambasador Švajcarske, NJ.E. gospodin Adam Kun, ambasador Kraljevine Belgije, NJ.E. gospodin Subrat Batačardži, ambasador Indije, NJ.E. gospođa Alona Fišer-Kam, ambasadorka Izraela i brojni drugi.

Svih ovih godina Nestlé je bio pouzdan partner Srbiji, posvećen unapređenju kvaliteta života i zdravije budućnosti pojedinaca i porodica, istovremeno ulažući u razvoj lokane zajednice i stvarajući brojne mogućnosti za razvoj mladih profesionalaca. „Ponosna sam na istorijske korene naše kompanije i na odlučnost, posvećenost i pionirski duh u njenoj izgradnji od samih početaka. Veliko nam je zadovoljstvo što Nestlé fabrika u Surčinu, koja je počela sa radom pre 9 godina, proizvodi visoko kvalitetne proizvode ne samo za Srbiju već i za regionalno tržište, kao i za zemlje zapadne Evrope i Rusku Federaciju“, istakla je Jana Mihajlova, direktorka kompanije Nestlé za jugoistočno evropsko tržište, i potvrdila da je kompanija posvećena daljem razvoju poslovanja u Srbiji na duge staze.

Sa lokalnim prisustvom u Srbiji dužim od 15 godina, Nestlé Adriatik u Srbiji zapošljava više od 500 ljudi. Kompanija posvećuje posebnu pažnju stvaranju dodatne vrednosti za lokalnu zajednicu u kojoj posluje, ulažući u zaštitu prirodne sredine. „Strategija kompanije Nestlé u Srbiji doprinela je tome da u decembru 2019. godine postanemo „0 Waste to Landfill” kompanija, odnosno prva fabrika u Srbiji koja je ostvarila cilj nultog uticaja na životnu sredinu, što znači da nijedan gram otpada iz fabrike više neće završiti na deponijama, već će biti recikliran ili upotrebljen u druge svrhe. Nastavićemo i dalje da ulažemo u proizvodne procese”, rekla je Tanja Žigić, direktorka Nestlé fabrike u Surčinu.

Od 2011, kada je fabrika u Surčinu postala deo Nestlé porodice, uloženo je više od 15 miliona evra u opremu, kapacitete i razvoj proizvoda. Nedavno proširenje kapaciteta fabrike u Surčinu sa dve nove proizvodne linije dovelo je do izvoza proizvoda u 40 zemalja sveta. Ukupno ulaganje kompanije u novu opremu iznosilo je 2,3 miliona evra, zahvaljujući čemu je došlo do povećanja proizvodnje za 25%, proširenja proizvodnog asortimana sa 100 novih artikala i otvaranje novih radnih mesta.

Kao vodeća kompanija u oblasti ishrane, zdravlja i zdravog života, vizija kompanije Nestlé je da unapređuje živote ljudi, pomažući potrošačima da brinu za sebe i svoje najbliže. Nestlé Srbija je ponosni korporativni građanin sa 500.000 evra uloženih u obrazovanje više od 32.000 dece u školama na temu značaja pravilne ishrane i fizičke aktivnosti u okviru projekta „Zdravo Rastimo” u prethodnih osam godina.

„Našom snažnom prodajom i distribucijom dosegli smo do naših potrošača u svim gradovima i selima u Srbiji. Mi smo tu da obezbedimo visokokvalitetne proizvode za naše potrošače, a u tome nas dodatno motiviše njihovo poverenje. Vrednim radom i trudom postali smo prvi izbor u raznim kategorijama, kao što su na primer NESCAFÉ i naravno kultni Začin C. Naš plan je povećanje prodaje sa inovacijama kao temeljom uspešnog rasta, i to se odnosi na celokupan Nestlé portfolio koji je omiljen među potrošačima – od hrane za bebe, preko kulinarskog i konditorskog programa, pa sve do hrane za kućne ljubimce”, rekao je Dejan Maslinko, komercijalni direktor kompanije Nestlé za Srbiju, Severnu Makedoniju i Crnu Goru.

Menadžment kompanije zajednički je poručio da će kroz stvaranje proizvoda koji odgovaraju očekivanjima i željama lokalnih potrošača, kao i podrškom u rešavanju gorućih problema društva, Nestlé i u narednim godinama nastaviti da doprinosi boljitku srpske ekonomije i lokalne zajednice.

