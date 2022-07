Netflix dodaje Before Your Eyes u svoju liniju mobilnih igara

Igra koja je osvojila nagradu BAFTA koristiće mobilnu kameru igrača za snimanje pokreta očiju.

Netflix proširuje svoju ponudu mobilnih igara sa još jednim sjajem. Uskoro nakon lansiranja platforme Into the Breach, ovog puta, Netflix servira ekskluzivni mobilni debi prošlogodišnjeg hvaljenog filma Before Your Eyes.

Before Your Eyes (ne mešati sa Netflix noir trilerom Iza njenih očiju) priča o nedavno preminulom Benjamin Brynn. Koristeći tehnologiju praćenja očiju, igra vam omogućava da doživite Bryuu-a sećanja na život na njegovom putovanju kroz smrt. Prema Netflix-u, igra će koristiti kameru vašeg mobilnog uređaja za snimanje treptaja i pogleda igrača. PC verzija Pred vašim očima takođe je imala podršku za miš, ali nije poznato da li će Netflix verzija imati i neku vrstu dodirne komponente.

Pored Pred vašim očima, Netflix takođe dodaje Mahjong Solitaire, igru za spajanje pločica za jednog igrača sa svakodnevnim izazovima i dostignućima.

Netflix stalno pojačava svoje igre kako bi postao ozbiljan kandidat na tržištu mobilnih uređaja. Indie naslovi kao što su Before Your Eyes, Into The Breach, predstojeći mobilni debi Spiritfarera i još mnogo toga, nude se ekskluzivno na platformi, zaokružujući Netflix-ovu ležerniju, 20-minutnu uslugu u ordinaciji kao što je Dungeon Dwarves. Čini se da Netflix želi da bude destinacija za mobilne nezavisne igre, rekavši da želi da udvostruči svoju ponudu na oko 50 igara do kraja godine.

Izvor: TheVerge

