Netflix i pravila o deljenju lozinki

Već se neko vreme raspravlja o Netflix lozinkama, a sredinom 2022. godine se činilo da plan propada. Trećina korisnika je u to vreme svoje naloge delila s drugima, pa su nadležni odlučili da tome stanu na put. Sada su tu nova pravila.

Netflix je strategiju kontrolisanja deljenja lozinki prvo počeo da primenjuje u Kostariki, Čileu i Peruu, a ideja je bila jednostavna ­­– vlasnicima se dodatno naplaćivalo u slučaju da su želeli da svojim nalozima priključe i druge korisnike koji ne žive u istom domaćinstvu. Suma nije bila velika – između dva i tri dolara, u zavisnosti od oblasti, što nije mnogo.

U zemljama u kojima se testirala nova funkcija ipak nije bilo značajnijeg napretka, između ostalog i zbog toga što korisnici u isto domaćinstvo ubrajaju sve članove porodice, čak i one koji ne dele kuće s njima. Zbog ove zabune su stigle brojne pritužbe, pa su se mnogi žalili da im se dodatna suma naplaćuje čak i kad nalog koriste članovi porodice.

Sada su tu novi potezi, nova rešenja, jer se izgleda ne odustaje od toga da svako mora da ima svoj nalog. Novi potez uključuje novac, pa će glavni vlasnik nekog naloga ubuduće morati da plati ako se ispostavi da još neko koristi isti profil. Prema poslednjim izveštajima kompanija će se u 2023. godini ozbiljnije pozabaviti rešavanjem ovog problema, a prvi potezi se očekuju pre kraja prvog tromesečja.

Nedavno su izašla i nova pravila o deljenju naloga, gde opet jasno piše da nalog mogu da dele samo oni koji žive pod istim krovom. Dakle članovi porodice su samo oni koji žive na istoj lokaciji. Korisnici će morati da plate ako se ispostavi da dele nalog, a kao glavni razlog za to se navodi novac – iz Netflixa tvrde da lozinke deli preko 100 miliona domaćinstava, zbog čega su na gubitku i ne mogu da ulažu u sopstvene filmove, jer to košta – na Knives Out nastavke su potrošili 400 miliona dolara, a za 2023. godinu su najavili čak 86 svojih filmova.

