The Last of Us: Poznati glasovi u novoj epizodi

Oni koji su pogledali četvrtu epizodu serije The Last of Us, te igrali istoimenu igru, znaju da se u novoj epizodi začuo dobro poznati glas. Među pobunjenicima u Kanzas Sitiju se našao i jedan kojeg su ranije već negde čuli.

Glavni junaci su dakle naleteli na svežu nevolju, a nove neprijatelje predvodi Kathleen (Melanie Lynskey). Zajedno sa svojim saborcima traži nekoga ko se zove Henry, a uz nju je i glavni poručnik Perry, sledeći u lancu komande. Igra ga Jeffrey Pierce kojeg su ljubitelji igre već čuli – dao je glas Joelovom bratu Tommiju u obe The Last of Us igre.

Pierce nije jedini poznati glas: Merle Dandridge je u drugoj epizodi reprizirala ulogu Marlene koja je na čelu Svitac, budući da joj i u igri daje glas. Očekuju se i glumci koji su u igri Joel i Ellie – Troy Baker i Ashley Johnson će u sledećim epizodama pokazati i svoja lica, a prepoznaće ih oni gejmeri koji dobro pamte glasove.

