Netflix konkurencija korisnike gura u pirateriju

BitTorrent je povratio popularnost nakon što se povećao broj servisa za emitovanje sadržaja, te se na različitim online lokacijama pojavilo više originalnih filmova i TV serija.

Nova studija pokazuje da se nakon nekoliko godina opadanja popularnosti BitTorrent vraća na scenu, a zbog toga što korisnici nisu spremni da se pretplate na sve servise koji prikazuju one sadržaja koje žele da isprate. Netflix samostalno obuhvata 15% od celokupnog downstream internet saobraćaja, pa bi popularnost piratskih sadržaja potpuno opala da se svi nalaze na ovoj platformi. Budući da to nije slučaj BitTorrent se vraća u trku, te se približava rezultatima iz 2011, kada je bio odgovoran za 52,01% upstream saobraćaja. Procenat je 2015. pao na 26,83%, upravo zbog pojave kvalitetnih streaming servisa po povoljnoj ceni.

Tako se raznovrsnost u ovom slučaju nije pozitivno odrazila na poslovanje servisa za emitovanje sadržaja, budući da je izbor preširok – Game of Thrones na HBO-u, House of Cards na Netflix-u, The Handmaid’s Tale na Hulu-u, ili Jack Ryan na Amazon-u. Pristup svim ovim servisima nije moguć za većinu građana, budući da zahteva poprilične izdatke, što bi u budućnosti moglo još da se zakomplikuje, a zbog toga što se sve više kompanija okreće sopstvenim streaming servisima.

