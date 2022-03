Netflix kupuje Next Games

Netflix je najavio da će kupiti Next Games, finskog programera mobilnih igara koji je već napravio RPG zasnovan na Stranger Things-u. Ugovorom će Netflix platiti oko 65 miliona evra (oko 72 miliona dolara), a očekuje se da će sva papirologija biti finalizovana do leta.

Nove mogućnosti

Next Games ima dosta iskustva sa tržištem vezanim za TV, a prethodno je napravio The Walking Dead: Our World koji je ažuriran sinhronizovano sa (ne)poznatom zombi emisijom.

Kako je objasnio Michael Verdu, potpredsednik igara u Netflix-u, Next Games će postati „osnovni studio“, „proširujući interne mogućnosti studija za igre“.

Ovakva dešavanja su u skladu sa Netflix-ovom strategijom da proširi ono što može da ponudi korisnicima izvan prestižnih TV mini serija koje redovno traju 2-3 sata duže nego što bi trebalo.

Pored naslova koji su proizašli iz Stranger Things-a i The Dark Crystal: Age of Resistance, Netflix je takođe lansirao igru sa kartama u stilu Hearthstone pod nazivom Arcanium: Rise of Akhan and Krispee Street. Takođe, tu si i projekti u „interaktivnoj fikciji“ poput Bandersnatch i nedavno objavljenog Cat Burglar.

Izvor: Engadget

