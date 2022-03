Motorola edge 30 pro donosi vrhunske performanse

Novi član Motorola edge porodice donosi impresivne performanse i pouzdanost. Motorola edge 30 pro poseduje najmoćniji Snapdragon 8 Gen 1 procesor uparen sa 12GB RAM-a i 256GB interne memorije, super-napredni sistem kamera, neverovatan displej, izuzetnu bateriju i funkcije koje se ne mogu naći na skupljim telefonima kao što su Ready for i Thinkshield for mobile.

Motorola edge 30 pro izdvaja se kao redak premijum smartfon koji pored odličnih perfomansi donosi i zaista konkurentnu cenu u premijum segment.

Procesor

Motorola edge 30 pro poseduje Snapdragon 8 Gen 1 mobilnu platformu, najnapredniju mobilnu platformu kompanije Qualcomm Technologies, koja pruža vrhunski 5G, AI, gejming, kameru, Wi-Fi i Bluetooth tehnologiju.

Korisnici mogu da uživaju u svemu što donose Snapdragon Elite Gaming funkcije i iskuse užitak glatkog rada, bogatih HDR prizora za ultra-realističnu grafiku i snagu desktop računara u mobilnom uređaju.

U poređenju sa prethodnom generacijom, Motorola edge 30 pro pruža 30% više snage i 25% veću efikasnost uz Qualcomm Adreno GPU.

Baterija

Novi telefon isporučuje 4x brže performanse kada su u pitanju aplikacije, donoseći veštačku inteligenciju (AI) na sva polja, od fotografije do gejminga, pritom optimizujući peformanse, produžavajući trajanje baterije i povećavajući efikasnost. Sa novom arhitekturom smanjene potrošnje energije, još više baterije biće sačuvano.

S obzirom na to da je trajanje baterije jedna od najvažnijih stvari za vlasnike telefona, novi edge dolazi sa 4.800mAh baterijom kako bi korisnici mogli da budu uvek povezani sa svojim društvenim mrežama i online servisima bez potrebe da usporavaju. Plus, korisnici mogu da očekuju najbrže TurboPower punjenje do sada, sa mogućnošću punjenja do 68W koje pruža više od 50% snage baterije nakon samo 15 minuta punjenja. A, tu je i podrška za 15W TurboPower bežično punjenje. Za dodatni komfor, edge poseduje i mogućnost punjenja drugih uređaja bežičnom putem.

Kamere

Motorola je podigla igru na viši nivo svojim trostrukim sistemom kamera nudeći izuzetne detalje koje pružaju dve 50MP kamere, eliminisanje podrhtavanja uz unapređenu optičku stabilizaciju slike (OIS) kako bi fotografije uvek bile kristalno čiste i uživanje u bržem i boljem fokusu jer svaki piksel fokusira i to dovodi do bržeg autofokusa.

Za sve fanove snimanja videa, edge 30 pro snima sadržaj koji ostavlja bez daha prateći striktne HDR10+ standarde za preciznost boje, raspon boja, osvetljenje i kontrast. Uređaj takođe donosi živopisnu 8K rezoluciju pružajući kvalitet slike sa preko 26 miliona piksela – najveću video rezoluciju koja se danas može naći na telefonu.

Sa njegovim inovativnim funkcijama kamere, korisnici sada mogu da prave 50MP ultra-široke fotografije sa zapanjujućim detaljima visoke rezolucije po danu.

Plus, za ekstremno krupne kadrove, tu je ugrađen Macro Vision, koji vas dovodi 4x bliže onome što slikate u poređenju sa standardnim objektivom. Svi fanovi selfi fotografije biće prezadovoljni količinom detalja na svojm fotografijama s obzirom na to da edge 30 pro ima i 60MP selfi kameru koja pravi selfije ultra-visoke rezolucije uz Quad Pixel tehnologiju.

Displej

Novi edge uređaj oživljava filmove sa preko milijardu nijansi živopisnih boja na 6.7” Max Vision OLED displeju. Motorola je stvorila oštriju sliku sa manje pikselizacije zahvaljujući Full HD rezoluciji koja, ne samo da optimizuje iskustvo gledanja, već i trajanje baterije. Sve ovo moguće je bez ikakvog seckanja i laga zahvaljujući neverovatno glatkom osvežavanju od 144Hz.

Napredne funkcije

Najnoviji član Motorola edge porodice poseduje snagu koja čeka da je oslobodite. Zato je tu Ready For, koji pojačava sve mogućnosti vašeg telefona. Ready For je ponovo osmišljen potpuno novim izgledom preko cele platforme, i predstavlja idealno rešenje za današnji hibridni svet.

Korisnici samo trebaju da se prosto povežu bežičnim ili žičnim putem kako bi uživali u sveobuhvatnom iskustvu koje donosi veliki ekran, bilo da su u pitanju igre ili video pozivi. Ready For PC je sada kompatibilan sa Windows 10 i Windows 11 operativnim okruženjima, čineći ga lakšim za povezivanje i deljenje fajlova između dva uređaja.

Kao deo Motoroline posvećenosti da korisnicima pruži najbolje moguće softversko iskustvo, novi edge dolazi sa čistom verzijom Android 12 operativnog sistema, bez nezgrapnih softverskih skinova i duplih aplikacija.

Uz MyUX, uređaj radi onako kako to korisnik želi, dozvoljavajući mu da ga kontroliše prostim pokretima, menja podešavanja za zabavu i stvara izgled koji je zaista jedinstven.

Bezbednost je uvek bila glavni prioritet kompanije Motorola, a kako mobilne pretnje nastavljaju da evoluiraju, ključnu stvar u razvoju boljih sigurnosnih rešenja za poslovne korisnike predstavljaju upravo povratne informacije koje od njih Motorola dobija i koje su zaslužne za razvoj ThinkShield for mobile platforme.

Ova platforma korisnicima pruža 4 sloja bezbednosti za maksimalnu zaštitu svih podataka koji se nalaze u telefonu.

ThinkShield for mobile donosi softversku i hardversku zaštitu kako bi telefon bio maksimalno zaštićen od svih pretnji koje uključuju malware, phishing i sve druge opasnosti koje vrebaju korisnike smartfona.

Pružajući jednu od najčistijih verzija Androida ograničavanjem broja unapred instaliranih aplikacija i kompleksnih UI slojeva, Motorola znatno smanjuje broj bezbednosnih ranjivosti na svojim uređajima.

