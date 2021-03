Netflix protiv deljenja naloga

Posle mnogobrojnih pretnji, Netflix konačno preduzima prave mere protiv deljenja lozinki. Trenutno se testira funkcija zahvaljujući kojoj će oni koji koriste tuđe lozinke dobijati poruku u kojoj piše da će sa gledanjem moći da nastave jedino ako žive sa vlasnikom naloga.

„If you don’t live with the owner of this account, you need your own account to keep watching“ je poruka nakon koje će korisnici biti prinuđeni da potvrđuju svoje identitete, a kako bi mogli da nastave da uživaju u programu. Funkcija se za sada testira na ograničenoj teritoriji, a vlasništvo će se potvrđivati preko koda koji će stizati putem mejla ili SMS poruke. Ističe se da je ovo prekretnica u poslovanju kompanije Netflix, budući da se do sada ništa konkretno nije preduzimalo protiv deljenje naloga.

Korišćenje istih naloga se toleriše ako su gledaoci članovi istog domaćinstva, a streaming servisi su se prema ovom problemu ranije odnosili sa više razumevanja. Izgleda da se to polako menja, budući da deljenje naloga umanjuje zaradu, pa se pretpostavlja da će sa napredovanjem tehnologije servisi pronalaziti rigoroznije i delotvornije mere koje će korisnike primoravati da plaćaju za usluge koje koriste.

