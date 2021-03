Salesforce: Najinovativnija svetska kompanija i CRM broj 1 u svetu

Pre par godina prestižna konsultantska kuća IDC objavila je izveštaj koji predviđa da će se u periodu između 2019. i 2024. godine širom sveta stvoriti 4,2 miliona radnih mesta povezanih sa Salesforce tehnologijom. Na čuvenoj Forbes listi najinovativnijih kompanija Salesforce je trenutno na prvom mestu, a iza sebe je ostavio gigante kao što su Apple, Amazon i Google.

Šta je Salesforce?

Salesforce je najprestižnija svetska CRM platforma koja spaja kompanije sa njihovim postojećim i budućim kupcima. Salesforce je već sedam godina zaredom CRM platforma broj 1 u svetu, a tokom 22 godine postojanja (od 1999. do danas) prešla je dalek put od čistog CRM softverskog alata do sveobuhvatne platforme koja daje mogućnost razvoja i potpunog oblikovanja prema potrebama i željama korisnika. Upravo taj inovativni pristup, stalno unapređenje platforme, kao i akvizicije postojećih rešenja, stavili su Salesforce na vrh Forbes liste.

U trenutku dok vi čitate ovaj tekst više od 150.000 kompanija iz celog sveta koristi Salesforce rešenja u svom poslovanju, a samo neke od njih su Western Union, Aston Martin, Adidas, Spotify, AT&T i Nacionalna banka Amerike. Ipak, ono što Salesforce čini tako važnim segmentom digitalne transformacije poslovanja je to što, zahvaljujući svom SaaS modelu, može da se prilagodi kompanijama svih veličina – od onih najmanjih, lokalnih, do globalnih i multinacionalnih.

Prednosti korišćenja Salesforce SaaS rešenja

Ideja da se sve aplikacije postave na jedno centralizovano mesto prisutna je još od 60-ih godina 20. veka, a prešla je u masovnu realizaciju i primenu tek sa razvojem cloud computing-a. Cloud rešenja omogućavaju kompanijama da putem interneta koriste softver, aplikacije i podatke smeštene na cloud-u i da po prvi put dobiju mogućnost da umesto visoke cene celih paketa softvera plate samo pretplatu za njihovo korišćenje, a da pri tome ne moraju da brinu o hardveru koji ih pokreće, kao ni o drugim infrastrukturnim pitanjima.

O prednostima Salesforce CRM-a kao SaaS rešenja i njegovoj implementaciji u ovom broju razgovarali smo sa Milanom Radulovićem, CTO-om u kompaniji Kameleon Solutions.

P: Milane, recite nam ukratko šta je Kameleon Solutions i čime se vi bavite? Koja su to pitanja sa kojima se susrećete tokom rada na domaćem, ali i globalnom tržištu?

O: Kameleon Solutions je domaća konsultantska i IT kompanija, ujedno i prvi zvanični Salesforce partner u Srbiji. Od 2018. do danas realizovali smo više desetina Salesforce projekata sa domaćim i globalnim kompanijama, a fokus nam je na implementaciji i integraciji Salesforce rešenja. Zbog prirode posla do sada smo imali više stotina sastanaka sa uspešnim stručnjacima na visokim rukovodećim pozicijama. Na svim ovim sastancima, jedno od glavnih pitanja naših klijenata je: „Šta ćemo mi kao kompanija dobiti ovim, da li se nama isplati da koristimo Salesforce CRM rešenja?“, kao i „Da li su naši podaci bezbedni ako ih čuvamo u cloud-u, a kao aplikaciju koristimo nešto što nije instalirano na našem računaru?“

P: Koje su onda prednosti korišćenja CRM cloud rešenja i kako je rešeno pitanje sigurnosti podataka?

O: Na prvom mestu izdvajamo jednostavnu i jeftinu implementaciju i održavanje. U poređenju sa in-house IT rešenjima, Salesforce implementacija je znatno efikasnija i isplativija. Lako se integriše sa postojećim aplikacijama koje vaša kompanija već koristi, a ulaganja u infrastrukturu (serveri i hardver) praktično da ne postoje, jer su svi podaci i informacije na cloud-u. Takođe, vi ne kupujete softver, već samo njegovo korišćenje, a za njegovo održavanje je zadužen Salesforce, zajedno sa svojim partnerima, kao što je Kameleon Solutions.

Sledeća prednost je dostupnost rešenja sa bilo kog mesta. Zahvaljujući cloud tehnologiji, svim podacima je moguće pristupiti putem interneta sa bilo kog mesta, sa računara ili mobilnog telefona. Bez obzira na to da li radite od kuće, sa terena ili iz kancelarije, svi važni podaci se ažuriraju u realnom vremenu i dostupni su vam na samo par klikova. Ukoliko vaša kompanija planira da u narednom periodu omogući rad od kuće ili imate saradnike i filijale na različitim lokacijama, Salesforce SaaS model vam omogućava da svi vaši zaposleni budu produktivni i povezani gde god da se nalaze.

Zatim, tu je i skalabilnost, kao jedna od većih prednosti. Korišćenje Salesforce rešenja se najčešće naplaćuje po korisniku, na mesečnom nivou. Planiranje troškova je znatno olakšano i nemate pritisak da ćete morati da plaćate nešto što ne koristite. Ovaj model naplate je naročito pogodan za mala preduzeća koja nemaju dovoljan kapital za ulaganje u sopstvenu hardversku i softversku infrastrukturu.

Razumemo i koliko je klijentima važno pitanje bezbednosti. Salesforce je sertifikovan i usaglašen sa brojnim međunarodnim standardima iz oblasti bezbednosti podataka, kao što su PCI DSS, FISMA, ISO/IEC 27001:2005, SAS 70 Type II, SysTrust, EU-US i Swiss-US Safe Harbor. Zato, kada govorimo o bezbednosti, možemo reći da je cloud možda najsigurnije mesto za skladištenje podataka, a među kompanijama koje ga koriste nijedna platforma nije bolje zaštićena od Salesforce-a.

Ako bismo morali u jednoj rečenici da sumiramo sve prednosti, rekli bismo da je najveći benefit Salesforce SaaS modela u tome što je provajder nadležan za ceo proces implementacije i integracije, dok vi imate potpuni pregled troškova i možete lako da ih kontrolišete.

Kameleon Solutions je jedini Salesforce partner u Srbiji koji aktivno radi oba procesa – implementaciju i integraciju, i na taj način dodatno osposobljava kompanije i njihove zaposlene za digitalnu transformaciju

Istakli bismo još jedan benefit koji se pokazao značajnim tokom 2020. godine. Usled pandemije, koja je pokrenula intenzivnu digitalnu transformaciju, došlo je do promena u strukturi i organizaciji rada. Ove promene zahtevale su veliku brzinu u prilagođavanju na novonastalu situaciju, a projekti koji u proseku traju nekoliko godina morali su biti urađeni za mesec dana. Ukoliko ste jedan od onih lidera kojima je brzina veoma važan faktor prilikom planiranja projekata, onda je za vas dobra vest da implementacija Salesforce rešenja može trajati znatno kraće nego kod tradicionalnog softvera.

Rešenja za velike i male

P: Često se može pročitati kako velike korporacije koriste Salesforce rešenja. Šta je sa malim i srednjim preduzećima?

O: U tradicionalnom modelu poslovanja, kada su kompanije kupovale ceo paket softvera, tehnologija se razvijala tako da favorizuje velike kompanije. Ti stari poslovni softveri bili su kompleksni, a samim tim skupi i dostupni samo najvećim igračima. Kompanije su zato morale da ulože veliki novac, i to unapred, za kupovinu programa, a zatim i da angažuju veliki IT tim koji se bavio njihovom dugotrajnom implementacijom, održavanjem i bezbednošću. SaaS je promenio pravila igre za mala i srednja preduzeća tako što je sveo sve te infrastrukturne potrebe na mesečnu pretplatu, koja može da se prilagođava u skladu za zahtevima poslovanja.

SaaS model je takođe praktičan pristup i za velike multinacionalne kompanije, jer omogućava brzo širenje i skaliranje. Velike kompanije često imaju filijale i odeljenja u različitim gradovima i državama, u različitim vremenskim zonama. Prednost Salesforce cloud rešenja je što i u ovakvim uslovima obezbeđuje povezanu poslovnu celinu, i sve to uz finansijska ulaganja koja su kontrolisana i isplativa.

P: Mnoge kompanije već koriste neke starije softvere i zaposleni su se navikli na njih. Kako se vrši taj prelazak sa starog sistema na Salesforce?

O: Salesforce, osim jednostavne implementacije, pruža i mogućnost za integraciju sa postojećim softverom i aplikacijama koje se koriste u kompaniji. Ovo je izuzetno važno, jer svi znamo koliko je zahtevno preći na novi softver nakon deset ili više godina rada na starom sistemu. Tim sertifikovanih stručnjaka kompanije Kameleon Solutions primetio je da mnoge kompanije već imaju implementirana Salesforce rešenja, da redovno plaćaju njihovo korišćenje, ali da još uvek nisu počeli da ih koriste u potpunosti, jer su stari i novi sistem rada odvojeni. Drugim rečima, čak i kada menadžment kompanije uvidi prednost korišćenja Salesforce rešenja, nije izvršena sistemska integracija sa postojećim softverom, tako da zaposleni nastavljaju da koriste stari sistem rada.

