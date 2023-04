Netflix ukida uslugu slanja DVD-ova na kućnu adresu

Netflix nam je poznat kao streaming video servis, ali malo ko zna da je on originalno započeo kao servis za rentiranje video DVD-ova korisnicima, putem poštanskog servisa. Interesantno je da taj servis postoji sve do današnjeg dana. Međutim, kompanija je najavila da će ovaj servis biti (konačno) ukinut 29. septembra, više od 26 godina od osnivanja kompanije. Rentirane DVD-ove korisnici će moći da vrate do 27. oktobra.

U zvaničnom saopštenju koje je Netflix objavio tim povodom, navodi se da je kompanija uvek želela da svojim pretplatnicima obezbedi najbolju uslugu. Ali, kako je DVD tržište sve manje, postaje sve teže obezbediti video naslove i logistiku i to je razlog što je, sa žaljenjem, odlučeno da se ovaj servis ukine.

Netflix je osnovan 1997. godine kao pay-per-rental servis, koji je iskoristio prednosti tada novog i, u odnosu na VHS, nadmoćnog medija za reprodukciju video sadržaja. Tokom 1999. godine, kompanija se preorijentisala na model pretplate, koji se koristi i danas. Taj model omogućava da korisnici definišu redosled slanja diskova, kako oni budu dostupni. Već tada je na raspolaganju bilo više pretplatničkih modela, koji su omogućavali rentiranje više filmova u istom vremenskom periodu.

Streaming verzija Netflix-a lansirana je 2007. godine, kao dodatak poštanskom načinu rentiranja filmova. Nešto kasnije, krajem prve dekade ovog veka, streaming je imao više pretplatnika od korisnika koji su dobijali DVD-ove poštom, a krajem 2010. godine, kompanija je ponudila zaseban streaming servis, potpuno nezavisan od dotadašnjeg biznis modela.

Interesantno je da je taj potez u početku loše prihvaćen, prvenstveno zbog više cene pretplate na streaming servis. Međutim, vremenom je streaming preuzimao primat i broj korisnika je neprestano rastao sve do 2022. godine, kada je Netflix prvi put, u dva uzastopna kvartala, doživeo pad broja pretplatnika. To je rezultovalo i bržim otkazivanjem mnogih serija i najavljenih filmova. Da bi smanjila posledice, kompanija je preduzela različite mere, a jedna od njih je i najava skuplje pretplate za korisnike koji dele svoje lozinke.

Kada je rentiranje DVD-ova u pitanju, jedina velika promena koju je Netflix pokušao je rebrendiranje servisa tokom 2011. godine. Qwikster je trebao da bude verzija Netflix-a koja će funkcionisati zasebno, a planirano je da pored filmova omogući i rentiranje video igara (takođe na DVD-ovima). Međutim, posle samo nekoliko nedelja se odustalo od ove ideje.

Inače, Netflix je dao i podatak da je od osnivanja, pretplatnicima poslao više od pet milijardi DVD-ova. Pretplatnici će moći da preuzmu istoriju rentiranih naslova u PDF formatu sve do 27. oktobra, nakon čega će ti podaci biti obrisani, zajedno sa svim ličnim informacijama korisnika.

