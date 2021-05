Netflix želi da se proširi na polje video igara

Nezavisni izvor, koji važi za dobrog poznavaoca Netflix-a, naveo je da kompanija traži direktora za video igre i da je tim povodom već kontaktirala nekoliko ljudi koji su u gaming industriji. Navodno, Netflix razmišlja da ponudi različite igre, nešto slično kao Apple Arcade, koje će biti dostupne kroz njihov servis pretplate.

Nezvanična potvrda došla je od same kompanije koja je objavila da njihovi pretplatnici žele i vrednuju različitost i kvalitet sadržaja koji servis nudi. Zato Netflix želi da još više proširi svoju ponudu, počev od serija i dokumentarnih programa, preko filmova na engleskom i na lokalnim jezicima, pa sve do reality TV-a. Svojim pretplatnicima kompanija želi i da obezbedi direktniju angažovanost, koja se već dobro pokazala kroz interaktivne filmove kao što su Bandersnatch ili igre zasnovane na Stranger Things, La Casa de Papel i All the Boys.

U svakom slučaju, ako se tako nešto desi, Netflix će se pridružiti sve popularnijoj grupi online servisa, kao što su Game Pass za Xbox, EA Play ili Google Stadia. Da li će se to desiti, videćemo u narednom periodu.

Izvor: Nintendo Life

Podelite s prijateljima

Tweet