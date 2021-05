Proširena realnost menja kozmetičku industriju

Isprobavanje šminke je sve do skoro podrazumevalo odlazak do najbliže radnje i testiranje uzoraka uz manju ili veću pomoć zaposlenih. Danas se to polako menja, pa je kozmetika, kao i mnogo toga drugog, postala sastavni deo virtuelnog života.

Proces je ubrzala i pandemija korona virusa, pa su mnogi kozmetički brendovi požurili da naprave alikacije uz pomoć kojih kupci mogu da isprobaju šminku nakon nekoliko klikova. Dovoljno je da zainteresovani imaju telefon s prednjom kamerom, pa da proširenu realnost iskoriste za menjanje obrva, očiju, usana, te svih drugih delova lica koji mogu da se boje.

Ovaj trend već ozbiljno utiče na kozmetičku industriju, pa sve više velikih brendova eksperimentiše s tehnologijom. L’Oréal je otišao malo dalje od drugih, pa je 2018. kupio studio ModiFace koji je zadužen za razvijanje alata koji se zasnivaju na proširenoj realnosti. Očekuje se da ova praksa uskoro postane uobičajena, što će uticati na bolje iskustvo, budući da najveći deo korisnika nije voljan da ode do neke radnje samo da bi isprobao šminku.

Istina je da će kupci od ove tehnologije očekivati više nego od običnih filtera, budući da se radi o usluzi koja utiče na stvarni život. Eksperti ističu da se na ovome još radi, budući da isprobavanje šminke u proširenoj realnosti neće biti zadovoljavajuće sve dok tehnologija ne odgovara svakom obliku lica.

Izvor: Futurism

Podelite s prijateljima

Tweet