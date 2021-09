New York Times: Smanjite Facebook da biste spasili svet

New York Times je prošle nedelje objavio članak u kojem je ukazao na sve posledice koje je svet pretrpeo zbog Facebook-a. Da li treba ovu mrežu ukinuti? Da li je donela samo loše?

Facebook-u da smrkne da drugima svane

New York Times polazi od ideje da je Facebook dao glas onima koji ga nikada nisu imali. Ova mreža je podstakla nasilje, trgovinu ljudima, širenje lažnih vesti. U svom najgorem obliku Facebook, se prema procenama New York Times-a, pokazao u Indiji, Mjanmaru, Etiopiji i na Filipinima.

Iako je Facebook već godinama pod pritiskom javnosti, još uvek nije uspeo da reši probleme zaštite podataka i objava. New York Times postavlja pitanje da li je možda vreme da Facebook napusti države poput Mjanmara? Druga opcija je da uloži jednako novca, pažnje i stručnosti u razvoju ove mreže kao što je to bio slučaj sa Evropom i Sjedinjenim Američkim Državama.

New York Times ukazuje da postoji ogromna ironija u ideji da je Facebook najpotrebniji tamo gde je najniži stepen demokratije, kako bi ljudi mogli da imaju svoj glas i da se povežu. Rad Facebook-a je sve vreme upravo pomagao ovakvim vladama, a ne ljudima.

Krivica mreže ili države?

Ujedinjene nacije su došle do podataka da je vojska Mjanmara ovu društvenu mrežu koristila za regrutaciju i kao propagandno oružje. Tri godine kanije Facebook se na isti način ponovo koristi u Etopiji, na šta je ukazao izveštaj The Journal-a. Osnovni problem u Mjanmaru je bio što zaposleni u Facebook-u i softverski sistemi nisu razumeli brojne dijalekte koji su se koristili u postovima koji su ohrabrivali nasilje nad progonjenim etničkim grupama. To pokazuje da Facebook ne želi da ulaže dovoljno u svim državama.

Facebook ističe da ulaže značajna sredstva da izvan svoje matične države identifikuje i briše naloge koji šire opasnu propagandu ili se koriste za promovisanje nasilja. Rezultati pokazuju da ova ulaganja ili nisu dovoljna ili nisu upotrebljena na pravi način.

Kada bi se Facebook povukao iz ovih država, to bi bilo veliko iznenađenje. Ali za njih ne bi bilo značajnih finansijskih posledica. Dve trećine prihoda ove mreže dolazi iz SAD-a, Kanade i Evrope. Slično je i sa Amazonom, koji 90% svojih prihoda generiše samo iz četiri države – SAD, Nemačka, Britanija i Japan.

