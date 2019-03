Nike ulazi u esport sektor

Nike sponzoriše neke od najboljih svetskih sportista. Ranije je bilo reči o tome da će kompanija možda uzeti u obzir da sponzoriše esport igrače takođe imajući u vidu sve veću popularnost esporta kao formata. Nagoveštaji su se sada obistinili jer je Nike potpisao trogodišnji ugovor sa League of Legends Pro League u Kini. To je veliko takmičenje u kom se nadmeće 16 profesionalnih timova.

Kao deo ovog dogovora, Nokia će snabdevati sve timove patikama i ležernom odećom, a na kraju će im obezbediti i profesionalne dresove. League of Legends Pro liga potvrdila je da će na turniru Mid-Season Invitational u maju ove godine moći da se kupi oprema koju je Nike kreirao.

Prvi dresovi koje je Nike pripremio za ligu će biti prikazani tokom Svetskog prvenstva League of Legends u Parizu kasnije ove godine. Ne iznenađuje to što je Nike konačno odlučio da prihvati esport, s obzirom na to koliko brzo ova industrija sada raste, takođe nije na odmet činjenica da League of Legends ima značajnu globalnu publiku.

Ovo nije prvi put da je Nike razmišljao o ulasku u arenu esportova, ali ne u kontekstu odeće i opreme. Kompanija je regrutovala RNG igrača Jian „Uz“ Zihao za marketinšku kampanju sa košarkaškom ikonom LeBron James-om 2018. godine. Ovo je sada prvi put da Nike sponzoriše esport takmičenje formalno.

