Nintendo Labo – evolucija gejminga za decu

Nintendo je u januaru predstavio novu inicijativu – Nintendo Labo, a proizvod već može da se naruči na Amazon-ovom web-sajtu, a po ceni od 69,99 dolara.

Nova platforma uključuje „uradi sam“ kartonske dodatke, uz pomoć kojih Joy-Con upravljači za Switch mogu da se pretvore u bilo šta – od štapa za pecanje, preko klavira, do robotskog oklopa. Tako modifikovani dodaci se potom koriste za upravljanje serijom mini video-igara, te Switch tablet pretvaraju svaki put u nešto potpuno novo. Cilj asocijacije Labo je da decu motiviše da više učestvuju u igri, te razvijaju taktilne veštine.

Labo platformu određuju tri ključne karakteristike: izgradnja, igranje i otkrivanje. Proizvod dolazi u obliku paketa koji uključuje i Nintendo Switch karticu, te seriju kartonskih ploča, i druge dodatke za pravljenje različitih oblika – poput struna i plastičnih delova za povezivanje. Pošto se kartica ubaci u Switch, na tabletu se pojavljuje serija uputstava za izgradnju različitih oblika, koje Nintendo naziva Toy-Con.

Svaki od Toy-Con dodataka ima povezano interaktivno iskustvo koje uključuje Joy-Con upravljače, te kada se, na primer, prema uputstvima napravi automobil, upravljači mogu da se smeste na obe strane kartonske konstrukcije, te da potom, uz pomoć vibracija pokreću vozilo. Kretanjem se upravlja preko Switch tableta, a tako što levi i desni Joy-Con naizmenično vibriraju, te pokreću automobil. Navigacija nije potpuno precizna, ali pokretanje konstrukcije koju je dete prethodno samo napravilo predstavlja zadovoljstvo i u slučajevima kada vozilo nije lako dovesti sa tačke A na tačku B.

Iako se o Labo-u već puno pisalo, proizvod bi do korisnika trebalo da dođe tek u aprilu, te do tada ne preostaje ništa drugo do da se evolucija gejminga za decu analizira kroz promotivne video sadržaje.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet