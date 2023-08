Nintendo Switch programeri sada mogu da koriste Denuvo protiv piraterije

Relativno je jednostavno piratirati Switch naslove i igrati ih na računarima, prenosivim konzolama kao što je Steam Deck, pa čak i na Android telefonima sa slabijim napajanjem. Ovo je problem koji Nintendo rešava udruživanjem sa kompanijom za cybber bezbednost Irdeto i njenim softverskim paketom Denuvo protiv neovlašćenog pristupa.

Najavljen Nintendo Switch Emulation Protection program

Denuvo je jedan od najpopularnijih softverskih paketa za minimiziranje neovlaštenih radnji i povezane emulacije. Ovo je srednji softver koji programeri plaćaju i integrišu u stvarni kod igre, što ga čini mnogo težim za emulaciju na drugim uređajima. Alati su uobičajeni za PC naslove, ali do sada nisu bili dostupni programerima Switch-a.

Iako je Denuvo koristan osim sprečavanja emulacije, čini se da je to primarna namera ovde, jer Irdeto reklamira novi dev portal pod nazivom Nintendo Switch Emulation Protection program. Kompanija to naziva revolucionarnom tehnologijom za zaštitu igara koje se pokreću na Nintendo Switch od piraterije. Takođe napominje da piraterija Switch takođe šteti prodaji računara, jer se igre koje su piratske sa Nintendo konzole mogu igrati na PC-u, zaobilazeći Steam, Epic i druge zvanične online prodavce.

Denuvo je DRM softver tako da je poznato da usporava performanse kada se instalira, što je dovelo do toga da neki izdavači zapravo uklone međuverski softver nakon pokretanja. Pored toga, došlo je do nekih grešaka visokog prioriteta sa softverom, pri čemu su hakeri razbili Middle-Earth: Shadow of War za manje od jednog dana, i to sa instaliranim Denuvo. Takođe je poznat po tome što je prilično skup, što verovatno stavlja softver van domašaja za manje studije i razvojne timove.

