Njujork se pridružuje Kaliforniji u ostvarivanju cilja prodaje samo električnih vozila do 2035. godine

Njujork sledi vođstvo Kalifornije obavezujući da svi novi automobili, pikapi i terenci koji se prodaju u državi moraju biti ili EV ili plug-in hibridi, objavila je guvernerka Keti Hočul. Da bi se postigao taj cilj, 35 odsto novih automobila mora imati nultu emisiju do 2026. i 60 odsto do 2030. godine. Novi školski autobusi takođe moraju imati nultu emisiju štetnih gasova do 2035. godine. Javna rasprava će biti održana pre nego što pravila stupe na snagu

Do sada potrošeno 92 miliona dolara na ovaj program

Hochul je naredio državnoj agenciji za zaštitu životne sredine da stvori standarde slične onima koje je usvojila Kalifornija, a koji postepeno ukidaju svu prodaju automobila samo na fosilna goriva do 2035. godine. Ta pravila su uvedena prošlog meseca i osmišljena su da smanje zagađenje putničkih vozila za 25 procenata do 2037, sa 9,5% manje vozila sa unutrašnjim sagorevanjem prodatih do 2035. godine.

Država sa razlogom prati akcije Kalifornije. Zakon o čistom vazduhu dozvoljava Kaliforniji da postavlja sopstvena pravila o zagađenju, ali drugim državama to nije dozvoljeno. Međutim, oni mogu da prate Kaliforniju kada ona deluje – tako da Kalifornija mora da otvori put svim pravilima o emisijama koja primenjuju pojedinačne države.

Guverner je takođe predstavio program rabata za čistu vožnju od 10 miliona dolara. To stanovnicima daje rabat od 2.000 dolara po komadu, za kupovinu preko 60 električnih vozila i plug-in hibrida, što je povrh federalnog poreskog popusta od 7.500 dolara. Država je do danas potrošila 92 miliona dolara na program.

Izvor: Engadget

