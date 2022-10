Kvartalni profit Samsunga u padu posle skoro tri godine

Profit kompanije Samsung Electronics u trećem kvartalu mogao bi da padne za čak 25 odsto.

Ekonomski problemi smanjuju potražnju za elektronskim uređajima i čipovima

Globalno, inflacija je u porastu, centralne banke agresivno povećavaju kamatne stope, strahovi od recesije rastu. Takođe, neizvesnost u vezi sa posledicama rata u Ukrajini je uvek prisutna. Kao rezultat toga, preduzeća i potrošači su smanjuju potrošnju.

Operativni profit za Samsung, najvećeg svetskog proizvođača memorijskih čipova i pametnih telefona, verovatno će pasti na 8,3 milijarde dolara za tromesečje jul-septembar.

„Budući da je najveći svetski proizvođač memorijskih čipova, najbolji u TV i mobilnim OLED ekranima i najveći u isporuci pametnih telefona, Samsung je veoma osetljiv na ekonomiju. Njegov profit se lako povezuje sa potražnjom“, rekao je Greg Roh, šef istraživanja iz kompanije Hyundai Motor Securities.

Pad profita bi bio prvi od prvog kvartala 2020.godine, na početku pandemije. Takođe, to će biti i najniži nivo kvartalnog profita od prvog kvartala 2021.godine. Do sada, rast profita bio je odraz velike potražnje za uređajima. Ljudi su bili primorani da ostanu kod kuće i to je značilo veliki profit za južnokorejskog tehnološkog giganta.

Akcije Samsunga pale su za oko 30 odsto ove godine

Operativni profit Samsung-ovog poslovanja sa čipovima verovatno je u padu za skoro trećinu.

Cene nekih DRAM memorijskih čipova, koji se dosta koriste u pametnim telefonima i računarima, pale su za 14 odsto u kvartalu. Zatim, cene NAND čipova, koji se koriste za skladištenje podataka, pale za 8 odsto, prema podacima kompanije TrendForce-a.

Očekuje se i pad profita u Samsung-ovom mobilnom poslovanju. Prognoze predviđaju pad od 17 odsto. Pad profita u mobilnom poslovanju ipak postoji, iako je lansiranje skupih novih sklopivih telefona tokom ovog kvartala podiglo prosečnu prodajnu cenu.

Analitičar, Kim Yang-jae, navodi da su isporuke Samsung-ovih pametnih telefona pale za 11 odsto u kvartalu u odnosu na isti period godinu dana ranije. Razlog je taj što su distributivni kanali smanjili narudžbine.

Jedan od rivala kompanije Micron Technology je prošle nedelje značajno smanjio svoja ulaganja za narednu godinu i upozorio na teža vremena koja su pred nama.

Izvor: Reuters

