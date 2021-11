NLB Grupa finalista prestižnog globalnog „EYE ON INNOVATION AWARDS“ takmičenja

Inovativno softversko rešenje regionalne bankarske NLB Grupe Fin-tech arhitektura u srcu tradicionalne banke je u finalu prestižnog globalnog Gartnerovog takmičenja Eye on Innovation Awards, kao jedna od šest najboljih svetskih ideja fokusiranih na IT, upravljanje podacima i naprednu analitiku u finansijama.

Kao jedno od najrelevantnijih globalnih takmičenja u inovacijama Eye on Innovation Awards organizuje se svake godine sa ciljem da podstakne upotrebu novih tehnologija u finansijskom sektoru.

Ove godine ovaj prestižni događaj okupio je čak 300 finansijskih institucija iz svih delova sveta, a plasman u finale u tako oštroj konkurenciji, potvrda je da NLB Grupa nastavlja put transformacije ka jednoj od najboljih kompanija za IT i analitiku podataka u Jugoistočnoj Evropi.

Softversko rešenje NLB Grupe predstavlja novu fintech arhitekturu u domenu podataka, i podrazumeva korišćenje naprednih analitičkih rešenja koja klijentima obezbeđuju višestruku korist i unapređuju sveukupno poslovanje banke. Rezultati primene su već vidljivi – donošenje odluka u procesu odobravanja kredita je pet puta brže, primena poslovnih pravila ubrzana je čak 30 puta, dok je broj digitalnih korisnika porastao za 11 odsto.

Pored plasmana u finale prestižnog takmičenja, posvećenost digitalnoj transformaciji i unapređenju svih elemenata IT arhitekture pokazuje i namera NLB Grupe da u Beogradu otvori regionalni IT centar, u kome će stručnjaci za IT i upravljanje podacima razvijati platforme i rešenja za članice Grupe u čitavom regionu.

