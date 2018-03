Nokia 9 dolazi sa skenerom za otisak prsta ispod displeja

O modelu Nokia 9 počelo je da se spekuliše još u decembru 2017. godine, a početkom marta ove godine je moglo da se čuje još informacija, a koje upućuju na to da se radi o najboljem modelu ove kompanije za 2018. godinu.

Tako su zainteresovani mogli da saznaju da je u pitanju 5,7-inčni displej, sa jedva primetnim okvirom ekrana, te odnosom 18:9, za koji je odgovoran HMD Global, ali pod budnim okom Nokia-e, kao i to da će mobilna platforma biti podržana Snapdragon-om 845. Pored toga, Nokia 9 bi trebalo da ima i skener za otisak prsta, koji će se naći ispod displeja, te je glasina o tako integrisanom biometrijskom čitaču potvrđena od strane izvora iz Kine, koji tvrde da je informacija tačna. Do sada je Vivo bio jedini proizvođač koji je skener za otisak prsta smestio ispod ekrana, ali su brojne informacije ukazivale na to da ni druge kompanije nisu daleko od toga da tu tehnologiju primene i u okviru svojih proizvoda.

Zanimljivo je i to da da se očekuje da Nokia 9 dođe sa prilagođenim iPhone X zarezom na ekranu, što bi moglo da obraduje one koji budu odlučili da kupe ovaj model kada se bude našao u prodaji kasnije ove godine.

