PUBG i Fortnite u borbi za Battle Royale prevlast

Oni koji prate ono što se u poslednjih šest meseci događa u okviru online gejmerske zajednice, verovatno su primetili da je platforma Fortnite Battle Royale stekla veliku popularnost.

Naime, igra kompanije Epic Games kreirana je oko osnovne ideje PlayerUnknown’s Battlegrounds, te funkcioniše tako što se 100 igrača spušta na mapu koja predstavlja malo ostrvo, te se konstantno smanjuje. Igra Fortnite se vrlo brzo pretvorila u svetski fenomen, te je prepravila društvene mreže, i počela da menja mejnstrim kulturu kao retko koja moderna video-igra do sada.

Fortnite je upravo razlog što PUBG radi na novoj mapi, a koja takođe predstavljala malo ostrvo, te bi na test servere trebalo da stigne u aprilu. Kreatori igre su u saopštenju od pre nekoliko dana objasnili da bi nova mapa trebalo da stvori uslove za brže mečeve većeg intenziteta, budući da će zbog manjeg virtuelnog prostora za igranje dovesti do veće gustine igrača. To bi trebalo da eliminiše pritužbe igrača, budući da PUBG, ovakav kakav je sad, traje previše dugo, te se uglavnom sastoji od prelaženja virtuelnih razdaljina kako bi se sa tačke A došlo na tačku B. Do toga je došlo jer je igra prvobitno zamišljena kao vojna strategija koja podrazumeva pronalaženje najbržih načina da se stigne na željeno mesto, te detaljno planiranje akcija.

Fortnite je potpuno promenio ono što igrači mogu da očekuju, te uticao na načine na koje se neka igra iz battle royale žanra igra. Zbog male mape, te bržeg kretanja igrača, Fortnite mečevi traju duplo kraće od onih koje nudi PUBG. Upravo zbog toga kreatori igre PlayerUnknown’s Battlegrounds moraju da porade na trajanju mečeva, te novoj mapi, a kako bi ostali konkurentni na polju kojim sve više dominira Fortnite.

