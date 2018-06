Nokia: Povratak sa stilom

Početkom godine, na MWC sajmu imali smo prilike da vidimo modele koje je Nokia spremila za 2018. godinu. Dok iščekujemo novu seriju X i predstavnika X6, na test su nam stigli modeli “Nokia 1, Nokia 6.1 i Nokia 7 plus.

Za dve godine, koliko su Nokia telefoni u vlasništvu kompanije HMD Global, tržištu je predstavljeno devet Android telefona, koji polako popunjavaju različite cenovne kategorije. Nakon odličnog modela 8, o kojem smo pisali u PC#246, Nokia je spremila nekoliko novih modela za one koji ne žele da odvoje čitavo malo bogatstvo za smartfon.

Ulaznica u Android svet Nokia ponude jeste model 1, uređaj bazičnog hardvera (četvorojezgarni CPU na 1,1 GHz, 1 GB RAM i 8 GB memorije) koji pokreće Android Oreo Go, slabija verzija Android‑a prilagođena hardverski manje zahtevnim telefonima. Sa ekranom dijagonale 4,5 inča i rezolucijom 480p, ovaj telefon je namenjen korisnicima koji žele da iskoriste sve prednosti Android‑a, a ne žele da plate previše. Za 100 evra dobijate vrlo upotrebljiv pametni telefonom, s najnovijom Android (Go) verzijom, podrškom za dve SIM i microSD kartice. Baterija je sasvim dovoljna za nešto više od jednog dana korišćenja, kamera je bazična, pa od slika ne očekujte mnogo, a pozdravljamo 3,5‑mm džek i FM tjuner.

Veliki korak napred, kako cenovno (skoro 300 evra), tako i u drugim sferama, jeste osvežena verzija Nokia 6 telefona, nazvana Nokia 6.1 ili Nokia 6 (2018). Za razliku od prošlogodišnjeg modela, novu „šesticu“ pokreće brži Snapdragon 630 (bio je 430), a i kolorne šeme doživele su lepa unapređenja. Zadržan je 16:9 ekran, pa s dijagonalom od 5,5 inča i specifično ravnim stranicama, ovaj telefon veoma lepo leži u ruci. Tu je Zeiss optika sa senzorom rezolucije 16 Mp, 8 Mp selfi kamera, USB tip C s brzim punjenjem, kao i solidna baterija kapaciteta 3000 mAh. Naglasili bismo da su Nokia 6.1 i Nokia 7 Plus među najlepšim telefonima koje smo imali prilike da vidimo u skorije vreme i pravo osveženja na polju dizajna, karakteristično za maštovite starije Nokia modele.

Sa cenom od oko 420 evra, Nokia 7 Plus ulazi u premijum kategoriju. Znatno jači osmojezgarni Snapdragon 660, 4/64 GB memorije, veliki 18:9 ekran rezulucije 2160×1080, Android 8.1, dve kamere sa Zeiss optikom… Ovaj telefon nudi 95 odsto stvari koje očekujete od najboljih modela jednog proizvođača. Kada na to dodate da se prodaje po povoljnoj ceni i da se njegovog dizajna ne bi postideli ni mnogo skuplji smartfoni, jasno vam je da je Nokia 7 Plus veoma zanimljiv uređaj. Velika baterija obezbeđuje dva dana korišćenja, a Snapdragon omogućava brzo punjenje punjačem od 18 W, pa će posete utičnici biti retke i relativno kratke.

Nokia 6.1 i verzija 7 Plus spadaju među jedanaest Android One modela, koji garantuju čisto Android iskustvo i najnovija ažuriranja čim postanu dostupna, nešto nalik starim Nexus, odnosno Pixel modelima. Nokia 7 Plus je univerzalac prelepog izgleda, odlične kamere i baterije velikog kapaciteta, sa čistim Android iskustvom. Budućim korisnicima se nudi drugačiji Android smartfon s karakteristikama značajno skupljih modela, i to po upola nižoj ceni od konkurencije.

www.nokia.com/srl_rs/phones

(Objavljeno u PC#255)

