Korisnici ne veruju društvenim mrežama

Istraživanje konsultantske kuće Edelman, koja se specijalizovala za pitanje odnosa s javnošću, pokazalo je kako ljudi sve manje veruju društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter, i taj trend je prisutan u celom svetu. Zabrinutost u vezi sa privatnošću i cirkulisanje lažnih vesti doprinose nepoverenju ljudi sadržaju na društvenim platformama, pokazala je studija Edelman-a, a 70% ispitanika očekuje od preduzeća i oglašivača da vrše pritisak na društvene mreže radi adresiranja lažnih informacija i uklanjanja uvredljivog sadržaja.

Osnovni razlog tome su sve češći skandali sa curenjem privatnih podataka i distribucijom lažnih vesti, što je kod mnogih dovelo do pojave straha. Čak 62% ispitanika izjasnilo se i u prilog snažnije regulacije društvenih mreža, a njih 40% izjavilo je kako je u poslednjih godinu dana izbrisalo barem jedan svoj profil sa nekog od društvenih servisa. Brojni korisnici takođe žele da se na društvenim mrežama jasnije označi sponzorisani sadržaj.

We’ve released an Edelman #TrustBarometer Special Report at #CannesLions that revealed brands are now receiving blowback from a sweeping lack of trust in social media around the world. Read more: https://t.co/rW3IdrkuqY https://t.co/27BL1fDAnW

— Edelman (@EdelmanPR) June 18, 2018