Norveška – prvo bezgotovinsko društvo u svetu

Iako je delovalo da će to biti Švedska, Norveška je, praktično, prvo bezgotovinsko društvo u svetu. Ovu vest je saopštio Jon Nicolaisen, jedan od najstarijih donosilaca ekonomskih odluka u toj bogatoj evropskoj državi.

“Nivo korišćenja gotovine u transakcijama kod nas je već toliko nizak da možemo da smatramo kako smo nacija u kojoj je keš suvišan”, objasnio je Nicolaisen, tvrdeći da se koristi manje od tri odsto novčanica i da na plaćanje njima otpada deset odsto svih transakcija u Norveškoj. Tamo je uobičajeno da se i kafa plaća karticom, odnosno, elektronskim putem.

“Nema to veze sa merama Centalne banke ili slično, već je odraz želje svih koji novac koriste svakodnevno, a to su svi potrošači”, istakao je ekonomista. Kako je rekao, ne žele da likvidiraju keš, već će on postepeno sam da nestane zbog rasta broja alternativnih transakcija. Kao što smo pomenuli, susedne Švedska i Finska sve više beže od fizičkog novca, pa ugledni Nicolaisen zaključuje da bi on mogao potpuno da iščezne u celom svetu u narednih deset godina.

Izvor: Poslovni dnevnik

