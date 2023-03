Nothing će predstaviti svoje nove Ear 2 slušalice 22. marta

Oni koji su tražili više detalja o Nothing-ovim sledećim slušalicama neće morati dugo da čekaju. Kompanija će objaviti Ear 2 22. marta. Događaj ćete moći da ga gledate na Nothing-ovom web sajtu, na kojoj se tvrdi da će Ear 2 imati bolji zvuk i bolju jasnoću.

Ear 2 slušalice sa poboljšanim zvukom

Najnoviji Ear 2 teaser sugeriše da će se kućište za punjenje držati providne estetike ostalih proizvoda kompanije Nothing do sada. Slika prikazuje bubu koja gura nešto što izgleda kao kućište za punjenje van okvira. Nothing je izdao Ear 1 u leto 2021. Ear 2 će biti četvrti proizvod kompanije Nothing, pošto je objavio Phone 1 2022. godine.

Krajem prošle godine, bilo je naznaka da će Nothing predstaviti drugačiji set slušalica pod markom flankera. Postojale su reference na slušalice Particles by XO u firmware-u Nothing Phone 1 krajem prošle godine. Analitičari su sugerisali da bi slušalice mogle da imaju dizajn u stilu kikirikija.

