Nothing Phone 1 ipak neće biti predstavljen u SAD

Nothing Phone 1 neće stići u SAD, potvrdila je kompanija. Međutim, ona dodaje da bi određeni broj investitora u SAD-u mogao da dobije primerak telefona kroz zatvoreni beta program.

Nothing Phone 1 biće predstavljen u Londonu 12. jula

Najprimetnija karakteristika Nothing Phone 1 je providna poleđina, koja otkriva zavojnicu za bežično punjenje i misteriozni uzorak koji svetli. Kompanija je takođe obećala otvoreni i raznolik ekosistem proizvoda, kao i čisti Android Nothing OS. Dalje, objasnila je da je potrebno mnogo da se pokrene pametni telefon, od toga da se obezbedi da on podržava mobilne tehnologije u zemlji do partnerstva sa operaterima.

Čak će i ljudi u zatvorenom beta programu verovatno imati problema sa pokrivenošću i nedostatkom podrške za funkcije poput glasa preko LTE-a. Kompanija ima velike planove za lansiranje pametnog telefona u SAD-u u budućnosti. Nothing Phone 1 će debitovati u Londonu 12. jula, a događaj možete pratiti putem strima uživo.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet