Nova grana za sticanje dobiti: Astrološke aplikacije popularnije nego ikada ranije

U turbulentna vremena ljudska se bića često okreću instant rešenjima i uputstvima koja nude discipline kao što je astrologija, pa je tako i u poslednje vreme, što je doprinelo tome da astrološke aplikacije postanu popularnije nego ikada pre.

To su primetili i investitori, koji sve češće ulažu u horoskop startape, a u nadi da će uspeti da unovče ljudsku potrebu za tumačenjem budućnosti. Eksperti već procenjuju da bi tržište ovih aplikacija moglo da dostigne i ukupnu vrednost od dve milijarde dolara, ali podaci ipak ukazuju na to da je taj trenutak još uvek daleko. Iako App Store informacije ukazuju na veliki skok kada je potražnja u pitanju, većina korisnika i dalje nije spremna da plaća online astrološke usluge. To ipak ne znači da se na ove aplikacije ne troši, pa je tokom jula na 10 najpopularnijih horoskop aplikacija potrošeno oko 5,2 miliona dolara, što je skoro tri puta više nego u istom periodu prošle godine, kada su najpopularnije aplikacije ovog tipa generisale 1,8 miliona dolara. To znači da su astrološke aplikacije još uvek na niskom nivou poslovanja, a za razliku od, na primer, aplikacija za meditaciju, koje su prema nekim procenama u poslednjem kvartalu 2018. generisale čak 30 miliona dolara.

Najpopularnija među astrološkim aplikacijama – Astrology & Palmistry Coach – preuzeta je 120 hiljada puta tokom jula, te skupila prihode od oko 1,6 miliona dolara. Druge četiri najpopularnije aplikacije ovog tipa su u istom periodu preuzete čak milion puta, što je još jedan od razloga da eksperti za ulaganja poveruju da bi digitalna ezoterija mogla da postane unosno polje za sticanje dobiti.

Izvor: Mashable