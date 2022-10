Nova Motorola razr 2022 donosi značajna unapređenja

Kao pionir savitljvih telefona, Motorola nastavlja da istražuje i unosi inovacije na polju savitljivih ekrana. Motorola nastavlja da pomera granice savitljivih telefona, a najnoviji rezultat toga jeste treća generacija telefona na preklop sa savitljvim ekranom – razr 2022, uređaj smelo dizajniran da životu pruži još više magičnih mogućnosti.

Od izuzetnog dizajna, do velike lakoće korišćenja, Motorola razr 2022 postavlja novi standard kada su u pitanju telefoni sa savitljivim ekranom. Novi uređaj predstavlja evoluciju prethodnih generacija i donosi unapređene ključne funkcije koje su razvijene pomno slušajući želje korisnika – uključujući tu najnapredniju kameru na jednom telefonu na preklop, moćniju bateriju i impresivan displej.

Legendarni dizajn, modernizovan za maksimalnu produktivnost i zabavu

Razr 2022 poseduje minimalistički dizajn koji odlikuje kompaktnost, ali i unapređeni izgled koji poseduje dva displeja za moćno korisničko iskustvo.

Sa spoljne strane smešten je 2.7“ Quick View displej koji pruža sve najvažnije notifikacije i informacije kako biste bez problema mogli da čitate i šaljete poruke, pravite fotografije, plaćate i obavljate sve druge bitne stvari bez potrebe da otvarate telefon.

Kada se razr 2022 otvori, korisniku se otkriva zapanjujuć 6.7“ FHD+ P-OLED displej sa moćnim osvežavanjem ekrana koje ide do 144Hz. Uz P-OLED tehnologiju, moguće je iskusiti preko milijardu nijansi – od najdubljih crnih, do bogatih i živopisnih nijansi svih boja. Plus, uz HDR10+ sertifikaciju, i 100% DCI-P3 raspon boja, uživaćete u displeju koji ispunjava sve filmske standarde za preciznost i verodostojnost slike. Sve ovo čini razr 2022 idealnim telefonom za zabavu.

Kako bi maksimalno iskoristili ova dva displeja, Motorola je redizajnirala držače šarki koji razr drže otvorenim u Flex View modu, kako bi displej stajao pod uglom koji vi to želite i omogućio vam da radite i zabavljate se onako kako ste zamislili.

Kada je potpuno otvoren, razr 2022 pruža mogućnost podeljenog ekrana kako biste u isto vreme koristili više aplikacija. Gledajte video i dopisujte se sa prijateljima dok spremate večeru, ili ga koristite kao stativ za predivne selfi fotografije, grupne fotografije ili video pozive, i sve to bez korišćenja ruku.

Premijum kamere u telefonu na preklop

Motorola razr 2022 opremljen je najnaprednijom kamerom koja je ikada smeštena unutar jednog telefona na preklop, ali visoka rezolucija je samo početak. 50MP glavna kamera donosi 2.0μm Ultra Pixel tehnologiju, pružajući 4x bolju osetljivost u uslovima slabijeg osvetljenja za oštrije i živopisnije fotografije.

Isprobajte pravljenje fotografija sa 32x više piksela koji fokusiraju zahvaljujući Instant All-Pixel fokusu za brže i preciznije performanse u svim svetlosnim uslovima.

Glavni senzor opremljen je i optičkom stabilizacijom slike (OIS) kako bi poništio negativne efekte podrhtavanja kamere i pružio kristalno jasne fotografije i video snimke.

Stavite 4x više prizora koji slikate u kadar uz pomoć 13MP ultra-širokougaone kamere, dok će se Macro Vision senzor postarati da priđete 3.5x bliže onome što slikate kako biste zabeležili čak i najsitnije detalje u poređenju sa standardnim senzorom.

Možete čak i da snimate video u preko milijardu nijansi boja koje ispunjavaju striktne HDR10+ standarde za preciznost boja, raspon, osvetljenje i kontrast. Tu je i mogućnost kreiranja 8K videa sa rezolucijom koja premašuje 33 miliona piksela – najvećom rezolucijom koja je danas dostupna na nekom pametnom telefonu.

Zahvaljujući velikom Quick View displeju, možete da koristite sve ove kamere za pravljenje izuzetnih selfija. Kada vam je potreban veći ekran, otvorite vaš telefon i koristite 32MP kameru sa najvećom rezolucijom koja je danas dostupna na jednom telefonu na preklop za selfije i video pozive.

Vodeće performanse u industriji i snaga za ceo dan korišćenja

Kako bi korisnici imali telefon koji može da ih prati u stopu, Motorola je opremila razr 2022 najnaprednijom Snapdragon mobilnom platformom koja se može pronaći u jednom telefonu na preklop. Snapdragon 8+ Gen 1 je najbrži i najmoćniji procesor kompanije Qualcomm ikada koji se stara da sve na telefonu radi brzo i glatko uz maksimalnu uštedu energije.

Moćna platforma omogućava brže 5G konekcije, Snapdragon Elite Gaming funkcije i kreiranje fotografija profesionalnog kvaliteta koje korisnici žele. Funkcije naredne generacije zaokružuju unapređene performanse koje donose AI i munjevito osvežavanje ekrana.

Kako biste maksimalno mogli da uživate u mobilnosti, dugotrajna baterija, koja je 1.25x veća od one na prethodnoj generaciji modela razr, uz 2x brže punjenje sa 30W TurboPower tehnologijom, pruža sate snage nakon samo nekoliko minuta punjenja.

Prostorni audio u svakom okruženju

Prostorni audio zvuk koji donosi Dolby Atmos pruža sveobuhvatno iskustvo zabave. Bilo da u njemu uživate putem dva velika stereo zvučnika na telefonu ili slušalica, osetićete unapređeni bas, vokale i jasnoću omiljenog sadržaja uz Dolby Atmos. Za snimanje zvuka i glasovne pozive, možete koristiti trostruki sistem mikrofona za izuzetnu jasnoću i kvalitet zvuka.

Uživajte u sadržaju na velikom ekranu

Motorola razr 2022 dolazi sa kompletnom podrškom za Ready For – Quick View displej i novi dizajn šarki još više olakšavaju oslobađanje kompletnog potencijala telefona bez potrebe za njegovim otvaranjem. Primera radi, koristite razr kao bežični miš dok uživate u mobilnom gejmingu na velikom ekranu, ili jednostavno postavite telefon u Tripod View i izgledajte savršeno na web kameri.

Dostupnost i cena

Motorola razr 2022 u Srbiji će biti dostupna krajem oktobra po ceni od 144.990 rsd.

