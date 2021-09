Nove igre koje zaslužuju pažnju

The Indie Houses je nova inicijativa koja okuplja sedam nezavisnih gejming studija, koji zajedničkim snagama pokušavaju da obezbede ravnopravan tretman za svoje igre. Nedavno su organizovali i svoj prvi događaj – Indie Houses Direct, prezentaciju koja je potrajala sat vremena i tokom koje je predstavljeno 35 novih igara.

Inicijativu trenutno čine Raw Fury, Akupara Games, Fellow Traveller, Neon Doctrine, Those Awesome Guys, Whitehorn Games i Toge Productions. Među njima su i oni koji su ranije objavljivali igre poput The Darkside Detective, Manifold Garden, Genesis Noir, Dandara, te Calico. Cilj im je da podrže male projekte i nezavisne developere kojima nije uvek lako da se izbore za svoje mesto.

Među najavljenim igrama se našlo i nekoliko koje zaslužuju pažnju:

Glitchhikers: The Spaces Between

Ova igra podseća na neki od onih podcasta na kojima se pričaju strašne priče. Ti programi se kasnije često izgube, pa je Glitchhikers: The Spaces Between dobra nadoknada. Očekuje se da do igrača dođe već 2022. godine.

The Legend Of Tianding

Pomalo podseća na Streets Of Rage, ali ipak donosi neke sveže i zanimljive borilačke veštine. Radnja je smeštena na Tajvanu, što obećava okruženje koje oduzima dah, a likovi su sjajno nacrtani. DO igrača bi trebalo da stigne 27. oktobra.

Beacon Pines

Igra se u trećem licu, a igrač priču može da menja uz pomoć predmeta koje sakupi tokom igre. Tako može da se dogodi da neki junak pogine, ali da se vrlo brzo vrati ako igrač drugačije rasporedi sve ono što je sakupio. Igra je na Kickstarteru i očekuje se 2022. godine.

Princess Farmer

Iako bi po nazivu moglo da se zaključi da se radi o virtuelnim životinjama i berbi useva, ova igra je zapravo sastavljena od slagalica. Trejler ne otkriva mnogo, a u tome je i određena čar ove igre – niko još uvek ne zna o čemu s etačno radi. Očekuje se do kraja godine.

