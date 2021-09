WHOIS hakaton 25. i 26. septembra – domenske pretrage u džepu

Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) i kompanija Quantox Technology udruženim snagama organizuju onlajn WHOIS hakaton. Prijavljene ekipe će tokom 25. i 26. septembra tražiti optimalno rešenje i programirati mobilnu aplikaciju koja nudi odgovore o slobodnim ili registrovanim nazivima domena u domenskim prostorima širom sveta, a pre svega nacionalnim .rs i .срб domenskim prostorima.

Prijave za hakaton otvorene su od 1. do 19. septembra, a ekipe se mogu prijaviti putem sledećeg linka. Za učešće mogu da se prijave timovi koji raspolažu sa dovoljno tehničkog znanja i volje da učestvuju, a do 22. septembra stručni žiri izabraće 10 ekipa sa do pet članova koje će tokom 48 sati raditi na rešenju koristeći slobodno izabranu tehnologiju i razvojno okruženje.

Hakaton se realizuje onlajn, članovi timova mogu da sarađuju virtuelno, iz udobnosti svoga doma, radnog prostora, ili da organizuju saradnju na neki drugi način, koji im najviše odgovara. Za sve učesnike hakatona, odabrane ekipe, obezbeđene su simbolične nagrade, a tri prvoplasirana tima osvajaju jednu od novčanih nagrada.

Realizaciju hakatona podržao je ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), organizacija koja upravlja globalnom adresnom strukturom interneta.

Više informacija o hakatonu, uslovima učešća i nagradama dostupno je na linku: whoishakaton.rs.

RNIDS upravlja registrom naziva nacionalnih .rs i .срб domena i internet infrastrukturom od posebnog značaja za funkcionisanje interneta u Srbiji. RNIDS se stara da nacionalni domeni besprekorno funkcionišu, bez prekida u radu, da bi onlajn sadržaji i servisi na .rs i .срб domenima neprekidno bili dostupni korisnicima.

Quantox Technology je internacionalna kompanija koja se 15 godina bavi razvojem veb i mobilnih aplikacija za klijente iz različitih industrija i poslovnih sektora koji dolaze iz preko 20 zemalja sveta. Pored sedam razvojnih centara u Srbiji, Quantox svoje kancelarije ima i Ukrajini, Nemačkoj, Makedoniji a od skoro i u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

