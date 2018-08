Nove informacije o iPhone X Plus telefonu

Brazilski sajt IhelpBR, je došao do informacija o Apple-ovom velikom telefonu. Reč je o modelu iPhone X Plus sa ekranom od 6,5 inča, koji će po svemu sudeći biti svojevrsni fablet, pa možda i u mogućnosti da odmeni iPad.

Kako su došli do ovih podataka? Prethodne glasine su nagoveštavale da će iPhone X Plus imati rezoluciju od 2688 x 1242 piksela, pa su iHelpBR ove podatke proveli kroz Apple-ov X code iOS simulator i tako došli do podataka od tajnom “landscape” režimu i novim interfejs rešenjima za neke od Apple iPhone aplikacija.

Apple već duže vremena radi na tome da unapredi horizontalne režime prikaza za aplikacije kao što su kontakti i kalendar na iPhone Plus modelima. Na iPhone X od 5,8 inča to nisu primenili – verovatno zbog izreza, pa će prema tome iPhone X Plus biti uređaj koji će imati ovu opciju i biti usmeren na produktivnost.

Pored toga, ni Apple-ov pristupačniji telefon od 6,1 inča, iPhone 9 takođe neće imati tu funkcionalnost. Prema tome, Apple-ova odluka da se ograniči “landscape” režim prikaza samo na iPhone X Plus (koji će pored ovoga, biti prvi Apple telefon koji će imati i Dual Sim) je deo velikog plana kompanije da navede pre svih poslovne korisnike da kupe veći i skuplji model.

Dobra vest je da će, prema nekim najavama, Apple ove godine značajno smanjiti cene za iPhone, što će učiniti iPhone X Plus još primamljivijim.

Izvor: Forbes

