Review: Pametna vaga za zdraviji život

Vaga definitivno ima – posebnu težinu. Savremeno doba zahteva prilagođavanje mnogih uređaja, pa su tako aparati koje ne asociramo sa erom povezivanja, aplikacija i uopšte modernim vremenima dobili priliku da se pokažu u jednom novom svetlu. Huawei Body Fat Scale na odličan način demonstrira da je ovakva inovacija ne samo prihvatljiva, već i neophodna!

Pametna vaga stiže sa potpisom kompanije Huawei, ali to nije sve što će vas začuditi prilikom korišćenja. Zapravo, njena puna funkcionalnost se dobija tek kada je koristite u paru sa pametnim telefonom! Dovoljno je da se izujete i popnete na vagu da biste dobili informacije o telesnoj težini i procentu masti u organizmu. No, kako je ona u stanju da prati i do 9 parametara koji se odnose na vaše telo i zdravlje, svakako je preporuka je instalacija aplikacije koja će postati svojevrsni informacioni centar sa vašim zdravstvenim parametrima.

Devet (parametara) života

Proces povezivanja je veoma jednostavan. Dovoljno je preuzeti Huawei Smart Scale aplikaciju za iOS ili Android, i pratiti instrukcije koje se u suštini svode na to da uparite telefon i vagu preko Bluetooth konekcije dok stojite na potonjoj. Tada će telefon prikazati informacije o 9 parametara, a to su: telesna težina, procenat masti, vode, proteina, škodljivog sala u predelu abdomena, proteina, mineralni udeo u kostima, mišićna masa, te BMI (Body Mass Index). Iskreni da budemo, treba imati na umu da nisu svi podaci klinički precizni, već se dobijaju kombinacijom merenja i ekstrapoliranja iz kombinacije parametara koje upisujete i merite, kao što su vaše godine, telesna težina i slično.

No, dobijeni rezultati su prilično precizni prema onome što smo bili u stanju da utvrdimo na drugi način, više nego dovoljno da pruže sliku o zdravstvenom stanju organizma.

To nije kraj! Aplikacija može da značajno podigne kvalitet vaših napora na putu ka zdravijem životu. Ona nudi detaljne informacije o svim parametrima koje meri, pomažući korisnicima da razumeju svoje telo. Takođe, pruža razne savete vezane za zdravlje, vežbanje, proceniće vašu idealnu težinu. Moguće je podesiti podsetnike koji će upozoriti da je vreme za vežbanje, šetnju ili neku drugu fizičku aktivnost, isprativši sve to zanimljivim i interesantnim grafičkim prikazima u okviru same aplikacije. Ona je u stanju da čuva informacije o 10 korisnika, te pri tome automatski prepoznaje o kom se korisniku radi, sve dok je na ponovnom merenju ta osoba unutar razlike od dva kilograma telesne težine.

Mnogo više od vage

Sa svim informacijama koje pruža, Huawei pametna vaga predstavlja vrlo interesantan izbor za svakoga ko želi da vodi računa o svom zdravlju, ne samo o obliku telesne figure ili nekom posebnom telesnom indeksu. Ne radi se samo o količini informacija koje pruža, već što podstiče korisnika na aktivnost. U kombinaciji sa aplikacijom koja predstavlja dragocen izvor informacija, zaista je u stanju da utiče na navike i njihovo menjanje s protokom vremena, što je često najproblematičniji korak u sklopu napora kako bi se izborila promena. U tom smislu, Huawei Body Fat Scale u potpunosti ispunjava svoj zadatak.

Sama vaga je izrađena od kaljenog stakla i tvrde plastike, te se veoma lako čisti u slučaju potrebe. Napaja se preko četiri AAA baterije i koristi četiri senzora za pritisak, te BIA čip (Bioelectrical Impedance Analysis). Maksimalna telesna masa koja se može meriti iznosi 150 kilograma. Razvijena je u saradnji sa kineskim Institutom za sportsku nauku i za računanje spominjanih parametara koristi napredne algoritme. Može se pronaći u ponudi domaćeg operatera Vip mobile, po ceni od 4.800 dinara.

Huawei je uspeo da svoj ekosistem proširi vrlo interesantnim uređajem. Istovremeno, privlači svom brendu čitavu novu grupu korisnika. Kao kompletan paket, vaga i prateća aplikacija su izuzetno korisni i sigurno je da će svako moći da dođe do dragocenih informacija o stanju sopstvenog tela, želeo da ga dovodi na idealnu meru ili ne. Bila korišćena kao moćan alat ili za povremeno merenje, Huawei Body Fat Scale je dragocen izvor informacija za sve ukućane.

