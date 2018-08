Radnik Tesle optužen za sabotažu tuži kompaniju

Kompanija Tesla kao da čini sve što može da se svaki dan nalazi u medijima. Ovog puta imaju problem sa bivšim radnikom koji je haker i saboter ili žrtva, u zavisnosti koga pitate. Po svemu sudeći, čeka nas jedan dugotrajan pravni proces sa svime što ide uz to.

Bivši zaposleni Tesle, Martin Trip, optužen je od strane kompanije da je hakovao i sabotirao sistem. On je na to odgovorio kontratužbom tvrdeći da je oklevetan. Otkako je otpušten zbog navodne krađe poverljivih informacija, on je angažovao advokata koji je podneo zvaničnu tužbu. Ovaj slučaj predstavlja najavljen lov Ilona Maska na radnike koji “ugrožavaju kompaniju sabotažama”.

Tesla se obračunava sa saboterima ili uklanja tragove?

Trip je radio u Gigafactory u Nevadi koja proizvodi Tesla baterije. On je, kako je objasnio u kontratužbi, primetio da se količina otpada značajno povećala nakon odluke da se u martu 2018. poveća proizvodnja automobila na 2500 mesečno (kasnije je to skočilo na 5000 u julu). Trip dalje objašnjava da je on sa menadžerima podelio svoju zabrinutost zbog dramatičnog povećavanja otpada, ali da se ništa nije uradilo po tom pitanju. On je čak pisao i samom Masku, očekujući pozitivnu reakciju, a ne otkaz.

Priča postaje prilično čudna kada menadžer traži od Tripa da skloni višak otpada kako “ne bi bilo problema tokom posete Maska”. On je odbio da to uradi jer je upravo na to pokušavao da skrene pažnju. Na kraju je prebačen na drugi posao u okviru fabrike, gde je takođe imao žalbe na rad – ovog puta na robote koji sklapaju baterije. On tvrdi da su roboti tokom sklapanja oštećivali baterije i da su to znali menadžeri kompanije. Tesla to naravno demantuje. Šta god da je istina, simptomatično je da se Tesla u poslednje vreme nalazi u vestima zbog pogrešnih razloga.

Javno objavljivanje obračuna sa “saboterima” trebalo bi da predstavlja objašnjenje javnosti zašto Tesla vozila još uvek nisu dostigla željeni nivo proizvodnje. Tu se pre svega misli na Tesla 3 model automobila od kog se očekuje proizvodnja od 5000 komada nedeljno. Iako pokušava da deluje samouvereno, CEO kompanije Ilon Mask postaje pomalo nervozan zbog usporavanja proizvodnje i sve učestalije priče da se sprema bankrot Tesle. Ipak, osim Tripa, za sada niko nije optužen za sabotersko-hakerske radnje.

