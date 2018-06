Nove tehnologije 2018.

Poslednjih godina primetan je veliki upliv informaciono‑komunikacionih tehnologija u obrazovanje. Možda nekome ovo deluje logično, jer IKT ima jak uticaj u svim sektorima, ali ako radite u školskom sistemu, znate koliko je teško napraviti promenu.

Pod promenom podrazumevamo to da država učini sistemsku promenu, a ne samo mi nastavnici. Do nekih pomaka je došlo, uveden je predmet računarstvo i informatika u osnovnom obrazovanju, novi IT profili u srednjim školama, puno je obuka usmerenih ka upotrebi IKT‑a u nastavi, što je pozitivan znak, ali pitanje je da li je dovoljan.

Mnogi nastavnici‑entuzijasti ne čekaju sistemska rešenja, već se sami usavršavaju i napreduju u ovoj oblasti, uglavnom na onlajn seminarima, ali i na mnogim konferencijama s temom IKT‑a u nastavi. Najveću takvu konferenciju u Srbiji i regionu, „Nove tehnologije u obrazovanju“, već četvrti put organizuje British Council u Beogradu. U odličnom prostoru Bel Expo Centra, višednevna konferencija okuplja veliki broj nastavnika, ali i izlagača koji na sajamskom delu predstavljaju novine iz oblasti novih tehnologija u obrazovanju.

Ova konferencija veoma je popularna među nastavnicima iz prostog razloga jer objedinjuje iskustva predavača iz Velike Britanije i praktičara iz Srbije i regiona. Uvek je dobro videti i čuti primere dobre prakse upotrebe NT u nastavi, nove metode i načine rada. Veliki broj predavača na nekoliko bina predstavlja svoje časove, odnosno kako su oni realizovali određene projekte u nastavi. To je ono što je nastavnicima neophodno, da vide da njihove kolege, nažalost pomoću štapa i kanapa, upotrebljavaju IKT u nastavi.

Kada kažemo pomoću štapa i kanapa, mislimo na to da mnoge škole i dalje nemaju odgovarajuću opremu za upotrebu IKT‑a u nastavi. Još uvek je Internet goruća tema, da ne pominjemo obrazovni softver. Na samoj konferenciji organizuju se i paneli sa ekspertima iz pojedinih oblasti, ali i sa donosiocima odluka iz oblasti obrazovanja.

Iz ličnog ugla

Što se mene tiče, ja obožavam ovu konferenciju. Na prvoj, održanoj u Domu omladine, bio sam predavač i to je bilo odlično iskustvo. Nakon toga sam se priključio organizacionom timu i aktivno učestvovao i kao voditelj, panelista, bloger… Često mi je žao što nisam mogao da saslušam sva predavanja ili učestvujem u radionicama, ali program je toliko dobar da ne možete pogrešiti. Tokom dva dana konferencije nastavnici osete u sali veliku energiju kolega koji isto misle.

Često se dešava da nastavnici koji se trude da napreduju i rade malo više od kolega, u svojim kolektivima nemaju razumevanja, ali ovde su baš među onima koji pokreću naše obrazovanje. Konferencija je odlična prilika da pronađete kolege iz Velike Britanije i razgovarate s njima. Veoma su dostupni, na konferenciji su tu pored redovnih učesnika, komuniciraju i dele svoja iskustva s nama. Iako su nam obrazovni sistemi različiti, spaja nas to što, kad uđemo u učionicu, susretnemo se s mladim ljudima koji su svuda isti i koji žele da nastavnici prate razvoj tehnologije i koriste je isto, čak i više nego što oni.

S konferencije uvek ponesem odlično iskustvo i puno pozitivne energije. Nakon odgledanih predavanja, noviteta sa štandova najvećih IT kompanija i razmene iskustva s kolegama, motivacija je na vrlo visokom nivou. Jedva čekam da neki novi Web alat ili novu metodu primenim u nastavi. I mada mi treba nekoliko dana da istražim sve novitete za koje sam čuo na konferenciji, trud se isplati, a časovi su nakon toga očigledno bolji. Posebno iskustvo s konferencije jeste to što vidim gde se nalazim u sferi obrazovnog preduzetništva. Šta je to što kroz Obrazovno‑kreativni centar mogu da ponudim kolegama u Srbiji i regionu. Jednostavno, svake godine čekali smo februar za „Nove tehnologije u obrazovanju“, a ove se vidimo 8. i 9. juna.

www.britishcouncil.rs

Zoran Milojević, nastavnik informatike i direktor Obrazovno‑kreativnog centra iz Bora

(Objavljeno u PC#255)

Podelite s prijateljima

Tweet