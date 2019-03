Nove teorije zavere: Kosmos je laž

Pre tačno 50 godina Apollo 9 poneo je trojicu astronauta u Zemljinu orbitu, gde su dvojica od njih i „prošetala „ kosmosom, a nedavno se i Crew Dragon vratio na Zemlju nakon što je uspešno posetio Internacionalnu svemirsku stanicu. Ove informacije ipak ne sprečavaju da sve više ljudi tvrdi da se pomenute stvari nikada nisu dogodile – Apollo 9, Apollo 11, Dragon kapsula, Internacionalna svemirska stanica – teoretičari zavere tvrde da je sve samo laž.

Nova teorija ne zasniva se na onoj staroj da je NASA 1969. lažirala sletanje na Mesec, već na postavci da je čitav kosmos obična laž. Pokret se, naravno, odvija online, te blogeri, vlogeri, tviteraši i drugi koji se bave ovom temom, moderne tehnologije koriste za promovisanje nazadnih stavova, i okupljaju sve veću publiku oko teze da je čitava ideja Solarnog sistema obična prevara. Tako se rodio i #spaceisfake, a pojedini video sadržaji na YouTube platformi koji „objašnjavaju“ zašto je kosmos laž generišu i po milion i po pregleda.

Tako se ova teorija oslanja na onu da je Zemlja ravna, te da ne živimo na planeti već u ravnici. Svrha ovakvih teorija nije do kraja nepoznata, te fascinira to što je sve više onih koji se okupljaju oko „teorija“ koje se ne zasnivaju na dokazima već na tvrdnjama da oni koji su svoje živote posvetili nauci – lažu. Eksperti ističu da su građani podložni tome da veruju u ovakve teorije najviše zbog toga što nisu upoznati sa tim šta se dešava u velikim organizacijama, te se kao rešenje preporučuje veća transparentnost, i komunikacija sa onima koji nemaju dovoljno informacija da bi verovali u bilo šta drugo do u teorije zavere.

Izvor: The Telegraph

