Wizards Unite: Kompleksna igra za ljubitelje magije

Magija u igri Wizards Unite zasniva se na tome da Harry Potter preko proširene realnosti uđe u realni svet, što je novi trik kompanije Niantic Labs, koja se oslanja na popularnost mladog čarobnjaka, ali obećava i nove priče koje do sada nisu ispričane.

Prevođenje čitavog jednog sveta mašte u dimenziju proširene realnosti nije lak zadatak, pa zbog toga i Harry Potter: Wizards Unite nije jednostavna igra. O novom proizvodu se govori još od kraja 2017. godine, te je još tada objašnjeno da se radi o igri koja će funkcionisati po sličnom principu kao i Pokémon Go, i da će aplikacija koja se zasniva na proširenoj realnosti funkcionisati u odnosu na lokaciju igrača, te će ljubiteljima čarobnjačkih veština omogućavati da love mitska bića u virtuelnim, a stvarnim prostranstvima.

Igra je nakon toliko vremena konačno i testirana, te se očekuje da do korisnika stigne do kraja 2019. godine. Oni koji su je testirali kažu da na površini prilično podseća na Pokémon Go, te da postoji mapa koja korespondira sa realnim okruženjem, tako da se korisnici kreću u potrazi za virtuelnim predmetima. Igra se zasniva upravo na sakupljanju tih magičnih predmeta, ali i na pomaganje junacima koji su u nevolji, a u okviru situacija poput one u kojoj je Potter zarobljen od strane dementora. Proces zvuči jednostavno, ali to nije potpuno tačno – u igri Pokémon Go funkcije su vrlo jasne, te igrači traže bića koja potom love, dok Wizards Unite podrazumeva i niz drugih momenata koji komplikuju proces igranja.

Uprkos komplikovanom dizajnu, te složenoj priči, očekuje se da igra okupi veliki broj korisnika, budući da nudi novu dimenziju u kojoj su moguće i one stvari koje u realnom svetu nisu.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet