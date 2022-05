Novi broj magazina PC #298 dostupan u digitalnoj čitaonici

Jeste li se odmorili za prvomajske praznike? Mi smo bili vredni, stoga je u našoj prodavnici, baš kao i u digitalnoj čitaonici, objavljeno najnovije izdanje časopisa PC #298.

Majskim brojem dominira glavna tema – ERP rešenja! Osim brojnih članaka na Enterprise Resource Planning temu, donosimo vam detaljnu, preglednu i sadržajnu tabelu koja je ultimativna pomoć prilikom izbora adekvatnog ERP rešenja. Šta ko nudi, šta se u okviru paketa nalazi, šta se dobija, koje su cene, koje su prednosti, a kakve su specijalne pogodnosti…

Na našem tapetu se našlo puno raznih uređaja. Testirali smo fantastični ASUS ProArt Studio laptop za kreatore sadržaja, kao i dva odlična Lenovo modela namenjena različitim kategorijama kupaca. Pod lupom se našao Motorola G200 mobilni telefon, Honor Magic 4 Lite novajlija, a tu je i obilje priča o zanimljivim dešavanjima u IT sferi. Od preuzimanja Twitter-a od strane najbogatijeg čoveka sveta, preko priče o NFT prevari…pardon, NFT konceptu, do tkanine koja čuje. Sve to i još mnogo toga vas očekuje u najnoviujem broju časopisa PC!

Između ostalog, u novom broju možete čitati:

ERP i strukturiranje preduzeća – Veliki pregled ERP rešenja

ASUS ProArt – Raskošan laptop za kreativce

HONOR Magic 4 Lite – Formula lake magije

Lenovo Yoga 9i – Brzina i zabava

Motorola G200 – Dobro upakovana snaga

Sigurnosni gedžeti za kuću

ESET protiv ransomware-a

NFT: Digitalni originali

Senzori u kućnoj mreži

Tkanina koja čuje

Najnoviji broj možete pronaći u našoj digitalnoj čitaonici! Možete nas pronaći i putem Android (Google Play) i iOS (AppStore) aplikacija.

Osim čitanja kompletnog broja putem pretplate, tradicionalno kreiramo specijale sa najzanimljivijim temama iz svakog broja, koji su dostupni za čitanje potpuno besplatno u našoj digitalnoj čitaonici!

Podelite s prijateljima

Tweet