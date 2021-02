Novi direktor prodaje u Schneider Electric-u

Jelena Pejković imenovana je za direktora prodaje sektora za pouzdana napajanja kompanije Schneider Electric. Sa više od 10 godina iskustva na pozicijama marketinga i prodaje u različitim sektorima unutar kompanije Schneider Electric, Pejković preuzima vodeću poziciju IT divizije za 5 tržišta Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine.

„Secure Power biznis većinski pokriva APC portfolio proizvoda, a to je definitivno brend broj jedan kako u svetu tako i u Srbiji kada se priča o uređajima za besprekidno napajanje i opremi za data centre uopšte. Prvi cilj je svakako da zadržimo tu poziciju tako što ćemo i za partnere i za krajnje korisnike biti pouzdan strateški partner. Naše tržište čine prvenstveno svi korisnici kojima je potrebna visoka raspoloživost IT infrastrukture i velika pouzdanost opreme koja se koristi, a sa sve većim stepenom digitalizacije u svim sferama poslovanja, naše tržište je sve veće“, izjavila je Jelena Pejković povodom imenovanja i dodala da će se kompanija posebno fokusirati na velike data centre i bolnice.

Fokus na Exostruxure rešenja

Uz veliki broj novih proizvoda koje Schneider Electric svake godine predstavlja tržištu, a koji na sve inovativniji način odgovaraju na potrebe korisnika, poseban fokus biće na softverskim rešenjima iz Ecostruxure ponude. Ecostruxure IT Expert softver omogućava daljinski nadzor neograničenog broja lokacija, uvid u rad IT opreme koju je moguće povezati na mrežu, kao i optimizaciju zahvaljujući naprednim machine learning procesima kojima se obrađuju podaci i omogućava korisnicima da povećaju pouzdanost svog IT sistema i optimizuju troškove.

Pored proizvoda i rešenja, klijentima će na raspolaganju biti i različite usluge: usluge puštanja u rad, usluge preventivnih pregleda, održavanja u garantnom periodu, produžene garancije i modernizacije opreme, a sve u cilju da se uz korisnike bude tokom celog procesa – od perioda planiranja pa do kraja životnog veka opreme.

Podelite s prijateljima

Tweet