Novi Facebook skandal zbog quizz aplikacije

Poslednje poglavlje, kada su Facebook skandali u pitanju, uključuje quizz aplikaciju koja je u junu 2018. podatke 120 miliona korisnika, a koji su samo želeli da saznaju da li su Pepeljuga ili, pak, Elsa, izložila bezbednosnom riziku.

Naime, radi se o aplikaciji NameTests, koja je omogućila da do podataka korisnika koji su je pokretali dođu i drugi web-sajtovi. Problematična aplikacija se pojavila još krajem 2016, te prikupljala podatke onih Facebook korisnika koji su iz nekog razloga odlučili da urade test, te saznaju koja su Diznijeva princeza. NameTests je potom objavila pomenute podatke, uključujući imena, rođendane, fotografije, te liste prijatelja, a u Javascript fajlovima kojima je lako mogla da pristupi bilo koja treća strana.

Još uvek nije poznato da li je neko do sada pristupio kompromitovanim podacima, a stručnjaci kažu da bi bili iznenađeni da niko do sada nije pronašao način da ih zloupotrebi. Podaci su ostajali u aplikaciji čak i kada bi je korisnici obrisali, te je neophodno da se „kolačići“ ručno uklone sa uređaja, budući da NameTests ne nudi log out funkciju.

Nemačka kompanija Social Sweethearts, koja stoji iza ove aplikacije izjavila je da nema dokaza da su podaci korisnika do sada zloupotrebljeni, te da su upotrebljavani u druge svrhe osim predviđenih.

Izvor: Slate

