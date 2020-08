Novi Flight Simulator oživljava i iskustva putnika

Microsoft Flight Simulator najavljen je u aprilu, a sa testiranjima se počelo još u oktobru 2019. Mnogo je onih koji su ovu simulaciju željno iščekivali, a najviše zbog toga što u igru uključuje i vazdušni saobraćaj iz stvarnog sveta, te 37 hiljada pravih aerodroma.

Microsoft-ova simulacija je već stigla do igrača, te se o njoj mnogo priča. Iskustvo letenja deluje realno, ali mu nedostaje jedna dimenzija – način na koji let doživljavaju putnici. Jedan drugi simulator se fokusirao na ovaj momenat, te oživljava iskustvo onih koji putuju avionom. U pitanju je igra Airplane Mode, koja je nedavno stigla na Steam, u kojoj igrač dobija ulogu putnika koji sedi pored prozora, a igranje traje koliko bi trajao i let do izabrane destinacije.

Igra tako traje satima, dok avion leti preko Atlantskog okeana, a igrači mogu da biraju između šestočasovnog putovanja od Njujorka do Rejkjavika i dvoipočasovnog od Njujorka do Halifaksa.

Izvor: Nerdist

