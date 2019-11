Novi Fossil hibridni satovi imaju fizičke kazaljke i always-on displej

Fosilovi hibridni satovi kombinuju najbolje od dva sveta. Imaju kazaljke koje svi volimo ali i always on displej tako da ostanemo informisani o svemu što se dešava oko nas. 195 dolara je početna cena za takav sat koji može da prikazuje sve informacije na koje ste navikli od pametnog sata – praćenje aktivnosti, informacije o vremenu i novosti sa aplikacija – uz sve to ipak trošeći malo baterije koja traje oko dve nedelje.

Ranije u septembru procurela je vest da su ovo satovi koje za koje je Google u nekom momentu platio 40 miliona dolara, međutim rukovodstvo kompanije Fossil odbacuje navode da ta investicija ima veze sa ovim satovima. S obzirom na fizičke elemente ovaj sat nije poput drugih pametnih satova ali ima mogućnost da vam prikaže sve relevantne informacije. Takođe, možete da ga koristite kako biste upravljali kontrolama muzičkog plejera, zvali sa vašeg telefona a baterija koja ima 55 mAh može do 100 posto da se napuni za 60 minuta. Ipak, nema GPS-a, niti mogućnosti plaćanja Google Pay uslugom.

Novi Fossil HR satovi već su dostupni u prodaji.

Izvor: theverge