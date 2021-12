Novi HONOR MagicBook X 15 laptop uskoro dostupan korisnicima u Srbiji

Globalni tehnološki brend HONOR korisnicima u Srbiji najavljuje novi HONOR MagicBook X 15 laptop. Opremljen Intel® CoreTM procesorom 10. generacije, novi HONOR MagicBook X 15 pruža unapređene performanse u premijum ultratankom aluminijumskom kućištu vrhunskog dizajna.

Sa baterijom od 42Wh, dvokanalnom memorijom velike brzine, 2X2 MIMO dizajnom sa dvostrukom antenom i velikim kulerom, HONOR MagicBook X 15 obezbeđuje vrhunske karakteristike i besprekorno korisničko iskustvo. HONOR MagicBook X 15 laptop u Srbiji je, počev od ponedeljka 13. decembra, dostupan kod partnera po preporučenoj maloprodajnoj ceni od 79.990 rsd.

Vrhunski dizajn laganog kućišta i HONOR FullView ekran za poboljšanu zaštitu očiju

Sa ultralaganim aluminijumskim kućištem, HONOR MagicBook X 15 teži samo 1,56 kg i uz debljinu od samo 16,9mm lako može da stane u većinu torbi i omogućava korisnicima da uživaju dok su u pokretu. Savršen za svaku priliku, HONOR MagicBook X 15 će u Srbiji biti dostupan u boji Space Gray.

Sa 15-inčnim zadivljujućim Eye Comfort HONOR FullView ekranom, ultratankim okvirima od 5,3mm sa tri strane i odnosom ekrana i tela od 87%, HONOR MagicBook X 15 pruža impresivno iskustvo gledanja i vrhunski kvalitet slike.

Savršen za one koji provode sate pred ekranom, HONOR MagicBook X 15 poseduje TÜV Rheinland sertifikat о niskоm plаvоm svеtlu za bezbednije i udobnije čitanje i TÜV Rheinland sеrtifikаt bеz trеpеrеnjа.

Intel® CoreTM procesor 10. generacije

Pokrenut Intel® CoreTM i5-10210U i i3-10110U procesorima 10. generacije, HONOR MagicBook X 15 obezbeđuje unapređene performanse sa maksimalnom turbo frekvencijom od 4,2GHz.

Omogućujući korisnicima da lakše i efikasno obrađuju složene zadatke, HONOR MagicBook X 15 je opremljen dvokanalnom memorijom, poboljšavajući brzinu prenosa do 50% u poređenju sa jednokanalnom memorijom. U verzijama sa 16GB i 8GB DDR4 dvokanalne RAM memorije i jednim od najbržih uređaja za skladištenje od 256GB / 512GB, PCIe NVMe SSD, korisnici mogu da uživaju u većoj brzini prilikom obrade multimedijalnih fajlova, uređivanja fotografija i video zapisa ili igranja igrica sa prijateljima.

Obezbeđujući vrhunsko korisničko iskustvo tokom igranja igrica, HONOR MagicBook X 15 dolazi sa naprednim i velikim kulerom, koji postiže do 38% veći protok vazduha i omogućava efikasnu distribuciju toplote za održavanje temperature kojom se može upravljati čak i tokom dugih perioda upotrebe. Uz bateriju kapaciteta od 42Wh, korisnici mogu da uživaju u skoro 8 sati gledanja video sadržaja u 1080p rezoluciji ili skoro 8 sati pregledavanja veb stranica sa jednim punjenjem do kraja. Za one koji su stalno u pokretu, novi brzi punjač od 65W, težak samo 200g, može da napuni uređaj do 70% za samo 60 minuta.

Multitasking na više uređaja i Multi-screen obezbeđuju inteligentnije iskustvo

HONOR MagicBook X 15 ima 2X2 MIMO dizajn sa dvostrukom antenom, koji postiže propusni opseg od 160MHz i omogućava brzinu bežičnog prenosa do 1733Mbps. Obezbeđujući korisnicima veće brzine preuzimanja i brz i lak pristup stabilnoj mreži za rad na daljinu, korisnici mogu sa lakoćom da uče, gledaju filmove ili da se prosto zabavljaju online, gde god da se nalaze.

Za one koji vole da rade više stvari odjednom, Multi-screen omogućava korisnicima da vide ekran svog pametnog telefona i fajlove na laptopu; korisnici mogu jednostavno da prevlače i uređuju svoje datoteke, koristeći istu tastaturu i miš. Laptop takođe omogućava korisnicima da nastave tačno tamo gde su stali bez potrebe da se „prebacuju” između uređaja, čineći rad na više zadataka lakšim nego ikad. Dugme za čitanje otiska prsta omogućava trenutni pristup prilikom pokretanja HONOR MagicBook X 15 za bezbednije i lakše iskustvo prijavljivanja.

Novi HONOR MagicBook X 15, sa Intel® CoreTM i5-10210U i i3-10110U procesorima 10. generacije, dolazi sa zadivljujućim 15-inčnim Eye Comfort HONOR FullView ekranom, odnosom ekrana i tela od 87% i težinom od samo 1,56 kg. Počevši od 13.12.2021, HONOR MagicBook X 15 će na tržištu Srbije biti dostupan kod partnera Tehnomania, A1, CT Shop, BC Group, Donić, po preporučenoj maloprodajnoj ceni od 79.990 rsd.

