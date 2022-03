Novi mobilni telefoni će se potpuno napuniti za samo devet minuta 

Kineski proizvođač telefona Oppo tvrdi da je napravio tehnološki proboj koji će pomoći telefonima da se pune u roku od devet minuta.

Tehnologija omogućava da telefoni budu manji i tanji

Strahovi da će vaš mobilni ostati bez struje biće prošlost zahvaljujući novoj tehnologiji koja može brzo da napuni telefone. Proboj je otkrio kineski proizvođač telefona Oppo na Svetskom kongresu mobilnih uređaja u Barseloni – i biće u prodaji do leta. Oppo je pokazao svoju SuperVooc tehnologiju punjenja koja puni telefon od 1% do 100% za devet minuta. Kaže se da Apple i Samsung razvijaju sopstvene baterije za brzo punjenje, verujući da je to važna prodajna tačka za telefone.

Ne radi se samo o brzini – već i o tome da to radimo na način koji je bezbedan za kupce. Na primer, ako samo pokušate da stavite više energije u bateriju bez zaštitnih mera, to može prouzrokovati dugotrajnije oštećenje baterije, zbog čega se ona vremenom brže degradira. Potrbno je mnogo testiranja da bi se to izbeglo.

Nove verzije SuperVooc-a imaju 13 temperaturnih senzora instaliranih u telefonu za praćenje statusa punjenja u realnom vremenu, što smanjuje šanse za pregrevanje i sprečava druge abnormalnosti. Ako neko želi da zadrži isti telefon dve ili tri godine, mora da zna da će baterija trajati, a dobra baterija će zadržati 80% svog kapaciteta nakon 800 punjenja.

Izvor: Dailystar

