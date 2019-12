Novi Netflix hit: ‘The Witcher’ bi mogao da nasledi ‘Game of Thrones’

Netflix sprema visokobudžetnu adaptaciju romana Andrzeja Sapkowskog – ’ The Witcher’ – a nedavno se pojavio i novi trejler koji predstavlja poslednji korak pred premijeru koja je zakazana za 20. decembar.

Nije tajna da je Netflix neko vreme pretresao police biblioteka u potrazi za fantazijom koja bi bila velika, ali i unosna, kao što je to bio ’Game of Thrones,“ pa se tako došlo do lovca na čudovišta kojeg je zaigrao Henry Cavill. Budući da je ’ The Witcher’ već napravio uspešan skok od knjiškog serijala do video igre, pretpostavlja se da je ideja dobra, ponajviše zbog toga što bi broj obožavatelja širom sveta mogao bitno da utiče na gledanost.

Novi trejler ilustruje ono što očekuje gledaoce, te sluti epske bitke, crnu magiju i druge elemente koji raduju svakog poštenog ljubitelja epske fantastike.

Izvor: The Verge

