Novi Nokia telefoni stižu s novim portfolijom audio proizvoda

Kompanija HMD Global, dom Nokia telefona, danas najavljuje tri nova telefona i novi audio portfolio. Napravljen da preživi sve što život može da stavi pred njega, Nokia XR20 može da izdrži mnogo više nego što biste ikada od njega očekivali.

Nokia C30, vodeći uređaj C-serije, ima najveći ekran i bateriju do sada. Nokia 6310 je novi član porodice originalnih telefona, unapređeni klasik prve decenije dvehiljaditih godina. Kompanija danas najavljuje i najveće predstavljanje Nokia aksesoara do sada, uz nove lifestyle audio proizvode iz četiri različite linije – Go, Micro, Comfort i Clarity.

Nokia XR20 dolazi sa najsnažnijom izradom i najdužom podrškom do sada

Ekstremne temperature, padovi sa visine od 1,8 metara, sat vremena ispod vode i još mnogo toga, novi Nokia XR20 telefon je napravljen za uslove koji su mnogo zahtevniji od izazova svakodnevnog korišćenja. Ovaj telefon, otporan na sve što život može da stavi pred njega, upakovan je u elegantan, vanvremenski dizajn. Tako da, mada verovatno nikada nećete testirati mogućnosti svog telefona do krajnjih granica, možete da budete sigurni da Nokia XR20 može da izdrži mnogo više nego što biste ikada očekivali od njega.

Telefon ima jedan od najjačih ekrana kako biste dodatno bili mirni: Corning Gorilla Glass Victus – jedno od najotpornijih stakala koja postoje. Kako bi testirali njegovu izdržljivost, brazilska fudbalska legenda Roberto Carlos i svetska fristajler šampionka Lisa Zimouche su sproveli seriju izuzetno zahtevnih testova na novom Nokia XR20 telefonu. Od bacanja telefona u ledeno hladnu vodu do šutiranja, prevrtanja i vrtenja sa ekranom na dole po fudbalskom terenu od šljunka.

Carlos je čak ponovio svoj poznati banana šut sa utakmice između Brazila i Francuske iz 1997. godine kako bi testirao izdržljivost uređaja – tri Nokia XR20 telefona su bila pozicionirana na stativi kako bi fudbalska senzacija mogla da ih pogodi u toku izvođenja slobodnog udarca.

Roberto Carlos, pobednik Svetskog kupa sa reprezentacijom Brazila i legenda Real Madrida, rekao je: „Tokom poslednjih dvadeset godina više puta su me pitali da ponovo izvedem svoj slobodni udarac iz ’97, ali nikada na ovaj način, tako da sam morao da prihvatim izazov. Sigurno da mobilni telefon ne bi mogao da preživi jačinu udarca fudbalskom loptom. Nisam mislio da će Nokia XR20 da izdrži jačinu mog šuta. Možda se više profesionalno ne bavim fudbalom, ali još uvek znam dobro da šutiram, tako da je ovo impresivan rezultat.”

Telefon spreman za budućnost znači da on nije aktuelan samo onog dana kada ga izvadite iz kutije. Nokia XR20 dolazi sa četiri godine mesečnih bezbednosnih ažuriranja, tri godine ažuriranja operativnog sistema, i produžene tri godine garancije.

Nokia XR20 ima pouzdanu dvostruku kameru od 48MP+13MP sa ZEISS optikom, OZO prostorni audio i inovativna rešenja za snimanje. Potpuno novi SpeedWarp režim vam omogućava da zabeležite sve vaše aktivnosti u vidu kompaktne, uzbudljive montaže. Pomerajući granice telefona srednjeg ranga, ovaj uređaj takođe dolazi sa 5G brzinom, bežičnim punjenjem od 15W i superiornom izdržljivošću koju ćete voleti.

Nokia C30 je tu da obezbedi više mesta za vaše velike ideje

Predstavljajući dve novine portfoliju Nokia pametnih telefona, Nokia C30 je heroj popularne C-serijje. Dolazi sa najvećom baterijom i najvećim ekranom na Nokia pametnom telefonu do sada.

Usled konstantno rastuće potražnje za većim ekranima smatra se da će broj od trenutnih 82% korisnika koji traže pametne telefone dijagonale između 6 i 7 inča porasti na 96% do 2025. godine. Veliki HD+ ekran dijagonale 6,82 inča novog Nokia C30 telefona je tu da fanovima pruži ono što žele.

Osobe koje dosta rade i imaju puno obaveza zahtevaju bateriju koja može da isprati njihov tempo. Baterija Nokia C30 telefona je unapređena na impresivnih 6000 mAh, pružajući vam dovoljno energije da radite do tri dana uz samo jedno punjenje – tako da možete da unapređujete vaše veštine, strimujete, i povezujete se sa onima koji su vam najbitniji. A sve to uz osećaj kvaliteta koji samo zaista izdržljiv telefon može da pruži. Nokia C30 ima čvrsto polikarbonatno kućište kom možete da verujete, jer će vaš uređaj trajati.

Probudite uspomene uz Nokia 6310 telefon

Najnoviji član porodice originalnih telefona proslavlja legendarni Nokia 6310 telefon uz moderan pristup. Nokia 6310 je klasik unapređen za današnjeg povezanog korisnika. Donosi naprednu pristupačnost, optimizovanu ergonomiju, i bateriju koja traje nedeljama, on je oda svemu onome što Nokia telefoni predstavljaju. I da – i dalje ima igricu Zmijica.

Uz pristupačnost koja se nalazi u njegovoj srži, obnovljene veće dugmiće i dovoljno veliki displej vreme provedeno uz ekran sada je lakše i ugodnije. Novi uvećani meniji i opcije za veće fontove poboljšavaju čitljivost i tekstualne poruke mogu da se preslušavaju kako bi korišćenje bilo još lakše.

Novi Nokia lifestyle audio aksesoari koje će ljudi voleti, kojima će verovati i koje će duže koristiti

Predstavljajući unapređeni Nokia audio portfolio, novi aksesoari fanovima donose pouzdan zvuk dok su u pokretu. Podeljen u četiri nove, različite linije – Go, Micro, Comfort i Clarity – svaki rang pruža maksimalnu vrednost putem jedinstvene ponude.

Go : proizvodi izuzetno visoke vrednosti koji nude najveći kvalitet po najnižim mogućim cenama

: proizvodi izuzetno visoke vrednosti koji nude najveći kvalitet po najnižim mogućim cenama Micro : zadovoljavaju potražnju za kompaktnom formom

: zadovoljavaju potražnju za kompaktnom formom Comfort : rezultat potražnje korisnika za optimalnom udobnošću aksesoara

: rezultat potražnje korisnika za optimalnom udobnošću aksesoara Clarity: slušalice vrhunskog kvaliteta koje integrišu najnoviju tehnologiju

Nove Nokia Clarity Earbuds Pro slušalice, koje dolaze ruku pod ruku sa Nokia XR20 telefonom, donose zvuk i izradu izuzetno visokog kvaliteta i bateriju koja može sve to da isprati. Moćna kombinacija dualnog mikrofona za poništavanje okolne buke (environment noise cancellation – ENC), Qualcomm cVc, i aktivno poništavanje buke (active noise cancellation – ANC) hvataju i eliminišu pozadinsku buku kako bi obezbedili pozive i muziku neverovatne jasnoće.

Stephen Taylor, direktor marketinga u kompaniji, HMD Global izjavio je: „Prosečna osoba ošteti svoj pametni telefon u roku od samo 10 nedelja od trenutka kupovine. Ukupni troškovi zaštitnih maski, popravki i garancija mogu biti visoki, što dovodi do ranije zamene uređaja. Napravili smo Nokia XR20 da bude izuzetno izdržljiv kako bismo eliminisali ove dodatne troškove i motivisali ljude da koriste svoj pametni telefon duže.“

Roberto Carlos, pobednik Svetskog kupa sa reprezentacijom Brazila i legenda Real Madrida rekao je: „Tokom poslednjih dvadeset godina više puta su me pitali da ponovo izvedem svoj slobodni udarac iz ’97, ali nikada na ovaj način, tako da sam morao da prihvatim izazov. Sigurno da mobilni telefon ne bi mogao da preživi jačinu udarca fudbalskom loptom. Nisam mislio da će Nokia XR20 da izdrži jačinu mog šuta. Možda se više profesionalno ne bavim fudbalom, ali još uvek znam dobro da šutiram, tako da je ovo impresivan rezultat.”

Pouzdana partnerstva za najbolja iskustva

Danas se obeležava početak dva nova partnerstva sa industrijski vodećim provajderima. Spotify će vlasnicima Nokia pametnih telefona omogućiti pristup za 70 miliona pesama i 2,6 miliona podkasta[vii]. Nudeći dodatnu bezbednost od malvera, ExpressVPN će biti dostupan na svim novim Nokia pametnim telefonima uz besplatnu probnu verziju od 30 dana. Za više detalja posetite link: Spotify i ExpressVPN.

Podelite s prijateljima

Tweet