Novi Panasonic objektivi u prodaji

Panasonic je predstavio dva nova izmenjiva objektiva zasnovana na sistemu L-Mount za LUMIX S seriju Digital Single Lens Mirrorless fotoaparata punog formata. Posebno se fokusirajući na profesionalnu upotrebu, LUMIX S serija teži beskompromisnom fotografskom izražavanju kroz visokokvalitetne fotoaparate i objektive.

LUMIX S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S. (S-E70200) je telefoto zum objektiv velikog otvora blende kojeg krase visoke performanse detaljnosti u okviru celokupnog opsega zuma. LUMIX S PRO 16-35mm F4 (S-R1635) je svestran širokougaoni zum objektiv koji pruža slike visoke rezolucije i predivan bokeh i pored njegovog kompaktnog, laganog profila. Optičke performanse ovih LUMIX S PRO objektiva izvanredno su visoke kako bi prošle stroge Leica standarde.

Panasonic je posvećen dizajniranju i razvijanju 11 ili više objektiva sa naglaskom na „LUMIX S PRO“ objektivima do marta 2021, kao i dodatnom proširivanju linije objektiva serije S. Trenutno je dostupno ili će biti dostupno ukupno više od 46 izmenjivih objektiva za L-Mount čiji su proizvođači kompanije Panasonic, Leica Camera AG i Sigma. Time L-Mount otvara skoro neograničen spektar novih kreativnih mogućnosti.

LUMIX S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S. (S-E70200)

LUMIX S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S. (S-E70200) je telefoto zum objektiv velikog otvora blende kojeg krase visoke performanse detaljnosti u okviru celokupnog opsega zuma. On je dizajniran i razvijen za profesionalno snimanje na terenu.

Sadržavajući 22 elemenata u 17 grupa, upotreba 2 UED (Ultra Extra-low Dispersion) sočiva, 3 ED (Extra-low Dispersion) sočiva i njihovo optimalno usklađivanje efikasno suzbija kako aksijalne hromatske aberacije tako i hromatske aberacije uveličanja. Asferičnim sočivom ispravlja se i astigmatizam, čime se postižu performanse visoke rezolucije. Usvajanje sistema dvostrukog fokusa suzbija fluktuaciju aberacije čak i na malim razdaljinama, što za rezultat ima visoke performanse detaljnosti od centra do ivica preko celokupnog opsega zuma i pored velikog otvora blende.

Objektiv sam pokriva od 70 mm do 200 mm, a upotreba telekonvertera omogućava maksimalno 280 mm (1,4x, uz DMW-STC14) i 400 mm (2x, uz DMW-STC20) super telefoto snimanje, uz maksimalnu kontrolu fokusa u 480 slika u sekundi radi automatskog fokusa velike brzine i velike preciznosti. O.I.S. (Optical Image Stabilizer – optički stabilizator slike) u objektivu usaglašen je sa Body I.S. stabilizacijom u telu fotoaparata i Dual I.S stabilizacijom u pet osa što omogućava korišćenje 6,5 koraka sporijih brzina zatvarača. Upotreba mehanizma kvačila fokusa omogućava trenutačno AF/MF prebacivanje i precizno ručno fokusiranje.

Konstantan otvor blende od F2.8 pruža glatku gradaciju defokusa od tačke fokusa do susednih oblasti slike kako bi se postigao predivan boke efekat kao i bogata perspektiva. LUMIX S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S. takođe se ističe u performansama video snimanja zbog mehanizma koji sprečava disanje fokusa, što je bio fatalan problem svih izmenjivih objektiva dizajniranih za fotografiju.

Robustan dizajn otporan na prašinu/prskanje izdržava upotrebu u teškim uslovima, čak i pri 10 stepeni ispod nule kako bi se postigla visoka mobilnost. Veličina filtera je 82 mm, sa cirkularnom dijafragmom otvora blende od 11 listića.

LUMIX S PRO 16-35mm F4 (S-R1635)

LUMIX S PRO 16-35mm F4 (S-R1635) je svestran širokougaoni zum objektiv koji pruža slike visoke rezolucije i pored njegovog kompaktnog, laganog profila. Krase ga visoke performanse detaljnosti kako u snimanju fotografija tako i u snimanju video zapisa.

Sadržavajući 12 elemenata u 9 grupa, upotreba 3 asferična sočiva, ED (Extra-low Dispersion) sočiva i UHR (Ultra-High Refractive Index) sočiva i njihovo optimalno usklađivanje postiže visoke MFT performanse i pored njegove kompaktne veličine i male težine. Krasi ga zadivljujuće visoka rezolucija ka krajevima čak i kada je širom otvoren, kao i predivan boke, dok suzbija boke sa dvostrukim linijama i vinjetiranje.

Kao pokretač AF-a ugrađen je linearni motor sa dvostrukim magnetima. On ima veliku snagu i pored male veličine i postiže pokretanje senzora velikom brzinom pri maksimalnih 480slika u sekundi. Time se postiže brz, visokoprecizan AF koji osigurava da se prilike za fotografiju nikada ne propuste. Upotreba mehanizma kvačila fokusa omogućava trenutačno AF/MF prebacivanje i precizno ručno fokusiranje. LUMIX S PRO 16-35mm F4 takođe se ističe u performansama video snimanja zbog mehanizma koji sprečava disanje fokusa, što je bio fatalan problem svih izmenjivih objektiva dizajniranih za fotografiju.

Robustan dizajn otporan na prašinu/prskanje izdržava upotrebu u teškim uslovima, čak i pri 10 stepeni ispod nule kako bi se postigla visoka mobilnost. Veličina filtera je 77 mm, sa cirkularnom dijafragmom otvora blende od 9 listića.

Podelite s prijateljima

Tweet