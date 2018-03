Novi pogled na Mesec

Jedne noći, u februaru 2017. godine, filmski reditelj Wylie Overstreet odlučio je da svoj teleskop iznese na ulicu, a kako bi mogao da na miru posmatra Mesec. Za samo par sati prišlo mu je više od 20 ljudi koji su poželeli da i sami provire u kosmos, a nekima od njih se toliko dopalo ono što su mogli da vide, da su to iskustvo opisali kao jedno od onih koje će sigurno dugo pamtiti.

Overstreet je zbog pomenutih reakcija odlučio da takve akcije ponovi još nekoliko puta, da bi o tome napravio i film, a pod naslovom „A New View of the Moon“. Video, koji se nalazi na platformi YouTube, ima više od 200 hiljada pregleda, a beleži reakcije slučajnih prolaznika kojima je omogućeno da bliže osmotre Mesec, dobar deo njih po prvi put.

Autori filma ističu da posmatranje Meseca posmatrače izvodi iz svakodnevne rutine, te ih podseća da postoji nešto veće od njih, a na šta su možda zaboravili.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet